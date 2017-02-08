​В Ярославской области завершилась кампания «10 точек роста». За три месяца от жителей региона поступило 6153 заявки. Промежуточные итоги сбора предложений в социально-экономическую стратегию региона озвучила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая на встрече с председателем регионального Правительства Дмитрием Степаненко.



– Идея привлечения общественности к написанию стратегии социально-экономического развития региона действительно вызвала серьезный отклик у жителей области, – резюмировал Дмитрий Степаненко. – Поэтому я попрошу вас, Екатерина Николаевна, учесть наиболее актуальные предложения и представить главе региона Дмитрию Миронову финальную версию документа.



Предложения от жителей области поступали через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, на личных приемах в общественных палатах районов и городов региона, через портал Правительства Ярославской области.



– Самым активным оказался Брейтовский район. Больше 14 процентов заявок принято именно оттуда. Порядка 13 процентов заявок принято из Тутаевского района. Почти 13 процентов заявок – из города Ярославля, – сообщила в своем докладе Екатерина Троицкая. – Также активно принимали участие Угличский район и город Рыбинск.



Екатерина Троицкая отметила, что наряду с индивидуальными обращениями на включение в программу «10 точек роста» тех или иных предложений поступали заявки от инициативных групп. Самым массовым стало письмо-обращение от группы угличан по вопросу реконструкции районного Дворца культуры. Под этим письмом подписались 1384 человека. Более 100 жителей Рыбинского района предложили создать спортивные и развивающие детские кружки. Жители села Вощажниково Борисоглебского района просят включить в программу строительство детского сада. Десятки подписей пошехонцев стоят под предложением о благоустройстве городского стадиона.



– Вопрос реконструкции районного Дома культуры для жителей Углича, я так понимаю, актуален, – отметил Дмитрий Степаненко. – На встрече губернатора с общественностью Угличского района этот вопрос поднимался. Сама встреча с общественностью проходила в этом Доме культуры. И действительно, внешний и внутренний вид здания требует внимания и определенной реконструкции.



Дмитрий Степаненко дал поручение данную инициативу местных жителей учесть при составлении окончательного документа.



Свои предложения в стратегию социально-экономического развития области также направляли общественные объединения региона: Союз журналистов, экологическая организация «Зеленая ветвь», Молодежная палата Ярославской области, Ассоциация лесопользователей, комитеты территориального общественного самоуправления, районные отделения Всероссийского общества инвалидов.



Один из самых актуальных вопросов для жителей Ярославской области – дороги (более 40% общего количества заявок). Второе место (11% заявок) занимает транспорт. Третье место (10%) – промышленность, IT, АПК, туризм. 8% предложений связано с образованием, 7% посвящено массовому спорту.



Актуальная стратегия социально-экономического развития региона с учетом последних предложений жителей Ярославской области будет представлена в ближайшее время.