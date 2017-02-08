​Одним из главных вопросов повестки заседания Правительства региона 8 февраля стало внедрение единого областного информационно-расчетного центра. Он создается в соответствии с указом врио губернатора Дмитрия Миронова.



Дорожная карта по переходу муниципальных образований на новую систему рассчитана на 2017 – 2018 годы. В январе структура ЕИРЦ уже начала работать в Тутаеве и Переславле-Залесском, на февраль запланировано подключение Рыбинска и Ростова, в марте – Ярославля, поселка Некрасовское.



– Центр будет работать под жестким контролем Правительства, поскольку блокирующий пакет акций принадлежит области, – отметил Дмитрий Миронов. – Обращаю ваше внимание: мероприятия, связанные с переходом на единый платежный документ, не должны осуществляться за счет населения. Любые попытки переложить на жителей региона расходы, связанные с созданием и функционированием центра, будут решительно пресекаться.



Глава региона также подчеркнул, что с населения не должна взиматься комиссия за коммунальные платежи.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко, уровень платежей населения по региону составляет порядка 98 процентов. При этом в ресурсоснабжающие организации поступает только около 82 процентов.



– Создание ЕИРЦ позволит обеспечить передачу платежей ресурсоснабжающим организациям в тот же день, когда они поступают от населения, – отметил Виталий Ткаченко. – Все средства будут идти на спецсчет и с помощью программно-аппаратного комплекса расщепляться в режиме онлайн. Программный продукт составлен таким образом, что распределение происходит строго пропорционально квитанциям.



Размер платежей для населения с запуском АО «ЯроблЕИРЦ» не изменится. Расходы на оплату его услуг несут управляющие, ресурсоснабжающие и другие организации – поставщики и исполнители услуг.



Оплату без комиссии можно произвести в «Промсвязьбанке» и кассах муниципальных расчетных центров, число которых будет увеличено, а также через личный кабинет на сайте yarobleirc.ru картой любого банка. Решается вопрос бескомиссионной оплаты ЖКУ со Сбербанком и Почтой России.



Создание в Ярославской области единого информационно-расчетного центра ведется параллельно с работой по совершенствованию федерального законодательства. Государственная Дума РФ готовит изменения в ЖК РФ, которые будут касаться создания и функционирования регионального оператора на территории каждого региона страны.



– Мы нацелены на оздоровление ситуации в этой сфере и не позволим манипулировать деньгами населения, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Все коммунальные платежи должны быть понятны и прозрачны. Те управляющие компании, которые не платят ресурсоснабжающим организациям, необходимо лишать лицензии. Пусть работают в другой сфере.



На заседании Правительства был представлен опыт Тутаевского района, первым внедрившего ЕИРЦ. И. о. главы администрации Дмитрий Юнусов рассказал, что население уже получило новые квитанции. Они отпечатаны с учетом перерасчета платежей за время январской аварии, сделанного по указанию Дмитрия Миронова.



Также о ходе работы доложил исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов. Он отметил, что город готовится к внедрению ЕИРЦ, органы власти активно ведут работу с управляющими компаниями.