​Выплачивать по 20 процентов долга за природный газ ежегодно – такую задачу поставил глава региона Дмитрий Миронов на заседании Правительства Ярославской области 8 февраля.



Врио губернатора напомнил, что долг региона перед «Межрегионгазом» достиг 6,7 миллиарда рублей.



– Наша задача – гасить по 20 процентов долга ежегодно. При этом текущее потребление газа должно оплачиваться своевременно и в полном объеме, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Исполнение графиков погашения задолженности руководителям муниципальных образований необходимо взять под строгий контроль. Этот вопрос теперь в сфере их личной ответственности.



Дмитрий Миронов сообщил, что Правительство области проводит большую работу по стабилизации ситуации. В частности, с компанией «Газпром» проведены переговоры о реструктуризации образовавшейся задолженности сроком до пяти лет при условии обеспечения текущих платежей за природный газ. Исполнение достигнутых договоренностей стратегически важно для региона.



– Огромная, исчисляемая миллиардами рублей задолженность образовалась не вчера. Она накапливалась в течение последних лет, – сказал Дмитрий Миронов. – В результате в Ярославской области были свернуты важнейшие социальные проекты, реализуемые компанией. Не строятся межпоселковые газопроводы, не реконструируется вся сеть, снизилась инвестиционная привлекательность региона. Считаю крайне важным в кратчайшие сроки решить эту проблему, поскольку в конечном итоге она отражается на жизни и благополучии каждого ярославца.



Ситуация с задолженностью за потребленные энергетические ресурсы усугублялась на протяжении нескольких лет. Если в 2015 году долг теплоснабжающих организаций составлял 2,3 миллиарда рублей, то в 2016-м – уже 4,8 миллиарда. Еще почти на миллиард задолженность выросла к настоящему времени. При этом, как доложил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов, на сегодняшний день 98 процентов жителей области исправно платят за тепло. Однако далеко не все деньги доходят до ресурсных организаций.



– Резкое изменение финансовой политики управляющих компаний произошло еще в 2015 году. Некоторые из них практически вообще перестали платить ресурсоснабжающим организациям, наращивая долги, – сказал Андрей Лукашов. – Таким образом, в цепочке между населением и конечным поставщиком энергетических ресурсов произошли и продолжают происходить большие финансовые потери. Разница между собираемостью средств с людей и оплатой за потребляемые ресурсы составляет 16 процентов, в денежном выражении это порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей.



Дмитрий Миронов заявил, что такое положение дел неприемлемо. Он добавил, что правоохранительные органы уже начали заниматься выявлением лиц, реализовывавших криминальные схемы по уклонению от оплаты энергетических ресурсов.



Глава региона отметил также, что, учитывая достигнутые договоренности по реструктуризации долга, а также текущую работу по погашению задолженности, можно рассчитывать на возобновление инвестиционных проектов «Газпрома». За последний год компания вложила в эту программу всего 10 миллионов рублей, тогда как 3 года назад инвестиции составляли 500 миллионов рублей.



– Вы знаете, что «Газпром» осуществляет масштабные социальные проекты на территории страны. Однако Ярославская область была практически исключена из социальной программы компании. Можно вспомнить лишь спортивный комплекс города Мышкина, – сказал Дмитрий Миронов. – В настоящее время в регионе разрабатывается стратегия развития физической культуры и спорта. А одним из условий ее практической реализации является создание соответствующей материально-технической базы.