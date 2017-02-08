​Ярославская область вошла в число лидеров по получению займов на развитие промышленности. В прошлом году подписаны договоры с тремя ярославскими предприятиями – АО «Р-Фарм», ОАО «ЯЗДА», ЗАО «НПО «Регулятор» – на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Об этом сегодня на конференции «Актуальные вопросы развития экономики Ярославской области в 2017 году «Бизнес-2017» рассказал эксперт департамента промышленной политики ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Фонд развития промышленности Николай Топорков.



Одной из основных тем обсуждения на встрече стали новые инструменты государственной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности. Речь шла, в частности, о работе Фонда развития промышленности, созданного Министерством промышленности и торговли РФ в целях повышения конкурентоспособности российской промышленности и проведения политики импортозамещения. Его деятельность основана на возвратном финансировании проектов промышленных предприятий.



В Ярославской области, в 2017 году создан региональный Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса, который предоставляет целевые займы субъектам деятельности в сфере промышленности региона на реализацию проектов по программе финансирования «Проекты развития». Срок займа – не более 5 лет, процентная ставка – 5 процентов годовых.



– На сегодняшний день в бюджете Ярославской области заложено 40 миллионов рублей на реализацию этой программы. Безусловно, это небольшая сумма, но как только появится потребность в средствах для выполнения данной программы, соответственно, бюджет будет пересмотрен, – отметил генеральный директор Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области Антон Векшин.



В числе обязательных для получения займа требований: наличие обеспечения, отсутствие налоговой задолженности, а также размещение производственных площадей предприятия на территории Ярославской области.



Конференция «Актуальные вопросы развития экономики Ярославской области в 2017 году «Бизнес-2017» прошла по инициативе регионального департамента инвестиций и промышленности и ЯрТПП.