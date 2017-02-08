​Инвестблок Правительства Ярославской области продолжает серию совещаний с муниципальными районами по проблемам работы местных предприятий и реализации инвестпроектов. 8 февраля на обсуждение было вынесено текущее положение дел в Угличском районе.



– У муниципальных предприятий существуют проблемы, которые могут быть решены силами Правительства региона, департамента инвестиций и промышленности. Но таких обращений в инвестблок от бизнеса сегодня нет, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Как выясняется, предприниматели привыкли, что обращаться к власти бессмысленно, и решают все возникающие вопросы самостоятельно. Эту ситуацию необходимо менять. Власть не должна отстраняться от проблем предпринимательского сообщества. Сейчас работа инвестблока направлена на выстраивание эффективного взаимодействия с предприятиями. Мы внимательно знакомимся с их деятельностью, чтобы своевременно оказать необходимую поддержку, выслушиваем предложения, вместе продумываем стратегию дальнейших действий. При необходимости определенные ситуации будем обсуждать лично.



В настоящее время в Угличском МР функционирует 18 крупных и средних промышленных объектов и 73 малых предприятия. В их числе – уникальные для России производства и известные на всю страну бренды. Например, часовой завод «Звезда», выпускающий интерьерные часы в деревянном корпусе, Угличский завод минеральной воды, ювелирный завод «Чайка», специализирующийся на выпуске часов из золота и серебра. В перечень наиболее значимых промышленных предприятий района входят: ООО «Угличкабель», ЗАО «Угличский завод точного машиностроения», ООО «Тайко Электроникс Рус», ООО «Угличский завод полимеров», ООО «Сим-Росс-Ламифил».



В основном на предприятиях наблюдается положительная динамика выручки. Темп роста отгрузки в 2016-м к 2015 году составил 128,9%. Но по малым предприятиям в целом фиксируется снижение выручки и оборота на 12% и 6% соответственно. Многим из них сегодня особенно нужна поддержка со стороны органов власти. Причем не только финансовая, но и деятельная – помощь в поиске рынков сбыта, снижении издержек, организации сопутствующих производственных процессов.



Как отметила директор ООО «Угличский завод минеральной воды» Зинаида Филонова, для ее предприятия остро стоит вопрос возмещения затрат на выставочную деятельность. Однако получить компенсацию завод, работающий на рынке уже 42 года, не может. Цена на продукцию не повышается, но затраты на сырье выросли, поскольку привязаны к курсу доллара. Зинаида Филонова подчеркнула, что сегодня для малого бизнеса важна любая господдержка.



При этом бизнес-сообщество считает Угличский район перспективной территорией для развития производства. Это подтверждает тенденция регистрации здесь офисов крупных компаний, таких как офис ООО «Тайко Электроникс Рус». Положительная динамика сохраняется: в течение ближайших месяцев сюда будет переведен офис ООО «Угличкабель» – филиала ООО «Нексанс Рус».



– Мы понимаем важность дополнительных доходов для бюджета Ярославской области. Наши новые собственники нацелены на дальнейшее развитие, расширение производственных мощностей. В 2018 году планируется строительство нового предприятия, достаточно энергоемкого. Мы надеемся на содействие Правительства региона в решении всех вопросов с энергоресурсными компаниями, – рассказал генеральный директор угличского филиала ООО «Нексанс Рус» Юрий Ежиков.



Как отметил Максим Авдеев, инвестблок Правительства региона будет держать на контроле текущую деятельность каждого предприятия. Это позволит оперативно реагировать на любое изменение ситуации.