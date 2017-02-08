​Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин провел проверку по факту падения четырехлетнего ребенка с моста в парке «Забава», расположенном в деревне Белкино. Происшествие случилось 5 февраля.



По итогам проверки выявлен целый ряд нарушений: мост не оборудован ограждающими конструкциями, в парке отсутствуют медперсонал, аптечка, работники не имеют навыков оказания первой помощи.



Детский омбудсмен вынес предварительное заключение о прекращении эксплуатации моста с целью устранения выявленных нарушений. Также он указал на необходимость обеспечения парка аптечками и квалифицированным персоналом, способным оказать первую помощь.



– В парк «Забава» ежедневно приезжает очень много детей для активного отдыха, – отметил Михаил Крупин. – Наша позиция в отношении закрытия моста касается в первую очередь безопасности детей и предотвращения дальнейших возможных случаев детского травматизма.