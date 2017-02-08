​Масленичная неделя будет широко отмечаться во всех муниципальных районах Ярославской области.



В Переславле-Залеском праздничные программы развернутся на нескольких площадках. С 20 февраля ожидает гостей Дом Берендея, с 21 февраля – Переславский музей-заповедник. Посетителей ждут проводы зимы, песни, танцы, блины, сжигание чучела Масленицы, кукольные спектакли, хороводы, конкурсы. 25 февраля парк Победы приглашает на программу семейного отдыха – с катанием на лошадях, ярмаркой, выставкой масленичных кукол, играми и забавами. В Дендрологическом саду состоится «Слет Бабок-ежек», участников которого также ждет катание в санях, на лошадях и на снегоходах.



В Переславском районе 25 февраля в историко-культурном центре «Русский парк» будет организовано ярмарочное гулянье «Казачья Масленица». Здесь все желающие смогут научиться старинной забаве – игре в бирюльки, посоревноваться в молодецкой удали и смекалке, посмотреть выступление семейного казачьего ансамбля и конно-акробатического театра. Двухдневные масленичные гулянья, 25 и 26 февраля, устраивает и музей-усадьба «Ботик Петра I».



Углич сделает акцент на гастрономических удовольствиях. С 23 февраля здесь будут проходить экскурсии «Вкусные истории Углича», знакомящие с кушаньями этого древнего русского города, с особенностями чаепития. На Успенской площади будет работать ярмарка «Угличские угощения»: парное молоко, блины, сырники, сбитень.



Музей городского быта подробно расскажет о жизни провинциального города в конце XIX – начале ХХ века, об устройстве зажиточного дома, об укладе, традициях, обычаях, досуге, моде угличан в то время. Гости смогут побывать на веселой ярмарке, где разбитной приказчик с шутками и прибаутками предложит всевозможные товары. В гостиной на званом вечере будут звучать модные в то время романсы в сопровождении гитары и фортепиано. А в комнате хозяйки дома расскажут о свадебных традициях угличан, об уникальном празднике «Ярмарка невест». Посетители даже могут стать свидетелями разговора угличской свахи Устиньи Наумовны с женихом о приданом невесты. Также музей готовит чай с пирогами, пряниками и баранками.



Отдельно музей подготовит масленичную программу в рамках театрализованного представления. Также гостевую интерактивную программу на маршруте Углич – Рыбинск покажет Музей рабочей лошади. Прощеное воскресенье на Успенской площади Углича пройдет с блинами, масленичным столбом с подарками, шумными потехами.



Ростов Великий 25 февраля открывает традиционный Блинный фестиваль, уже 11-й по счету. Гости смогут не только угоститься блинами, но и поучаствовать в богатырских забавах с Алешей Поповичем, полюбоваться световым шоу. 26 февраля Ростов подкрепит масленичное меню бесплатной ухой – в рамках программы «Широкая Масленица – по щучьему веленью».



Рыбинск и Рыбинский район будут праздновать 25 – 26 февраля. Праздничные гулянья состоятся у ДС «Полет», на стадионе «Звезда», в микрорайонах города, крупных сельских поселениях.



Тутаев отметит Масленицу в Прощеное воскресенье. Праздничные программы пройдут в обеих частях города. Борисоглебская сторона покажет театрализованное представление «Наша мельница-вертельница», конкурсы, игры и забавы, хороводы, фестиваль масленичных кукол. В Масленичном городе будут работать аттракционы, сувенирные ряды. Также здесь можно будет покидаться блинами или написать на них добрые пожелания.



Романовская сторона проведет «Масленицу блинную, старинную» – с катанием на ватрушках, хождением на ходулях, метанием валенок и частушками.



В Ярославском МР празднование стартует 18 февраля открытием фестиваля «Валенки-show». В его рамках во всех культурно-спортивных центрах, парках активного и семейного отдыха, объектах показа, средствах размещения, расположенных на территории района, пройдут масленичные гулянья: интерактивные и театрализованные программы, ярмарки, праздничные концерты, карнавальные шествия. Завершится фестиваль 26 февраля.



Мышкин с 19 февраля ждет гостей на Авдотьин чай в Мышкиных палатах и на программу в Домике мельника. Мышкинский народный музей устроит «Масленичный разгуляй в Мышгороде», а Музей кацкарей – гулянье под девизом «Примаскалила масленка!». 26 февраля Мышкин проводит зиму масленичным парадом, катанием на лошадях, сырными блинчиками и другими развлечениями. Впервые в этом году мышкинцы устроят грандиозный матрешечный хоровод и испекут всенародный блин.



В Пошехонье музей «Топтыгин дом» с 20 февраля организует праздник – Комоедицу. В рамках программы «Потешный короб Топтыгина» гости будут проводить обряд пробуждения медведя и есть блины.



Жители Данилова уже с 20 февраля могут поучаствовать в интерактивных праздничных программах в Летнем саду, музее им. Шарапова. Основные гулянья пройдут на Советской площади 26 февраля.



В последний день масленичной недели Некоуз устроит «Блинную катавасию». Главный блин праздника будут печь руководители администрации района, депутаты, главы поселений. После этого всех завлечет большой блинный хоровод. Любители блинов поучаствуют в конкурсе «Блиноед», а кулинары похвастаются своим умением выпекать блинчики по разным рецептам.