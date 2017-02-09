​9 февраля в школе №14 представители департамента образования совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели игровые занятия по правилам дорожного движения. Мероприятие было организовано в рамках всероссийской социальной кампании «Сложности перехода», которая с 6 февраля проходит в образовательных учреждениях региона.



Первоклассникам рассказали об основах безопасного поведения на проезжей части, работе ГИБДД. С ребятами разобрали конкретные случаи, которые могут происходить с пешеходами, объяснили, как правильно вести себя, чтобы не создать аварийную ситуацию.



– Мы акцентируем внимание детей на важности соблюдения правил дорожного движения, – подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Такие кампании помогают ребятам усвоить простые алгоритмы поведения, знание которых в дальнейшем может сберечь им жизнь. Правительство Ярославской области уделяет особое внимание вопросу снижения детского травматизма в ДТП. В частности, в этом году ведется большая работа по проверке безопасности участков дорог около школ.



Ученикам 7-го класса в рамках акции предлагали решать сложные задачи на знание ПДД. Кроме того, с помощью карты они прокладывали свой маршрут от дома до школы, на котором отмечали участки, где для безопасного перехода созданы все условия, и участки, на которых переходить дорогу проблематично. Также ребята делились своим мнением о том, где необходимы дополнительные пешеходные переходы или светофоры.



– Мы, конечно же, рассмотрим предложения детей, оценим их соответствие стандартам и, если они будут соблюдены, реализуем, – сказал начальник центра дорожного и технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения Александр Иереев.



Тема снижения детского травматизма на дорогах сегодня продолжена на конференции «Сложности перехода», которая проходит в Правительстве Ярославской области при участии врио губернатора Дмитрия Миронова.