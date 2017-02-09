​9 февраля в Правительстве области прошло торжественное организационное собрание участников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2016 – 2017 учебном году.



24 специалиста, занимающих руководящие должности на предприятиях и в организациях региона, были отобраны для обучения по результатам конкурса, проведенного Правительством области и региональной комиссией по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.



Всего за 19 лет работы ярославской региональной комиссии в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров обучение прошли 672 специалиста, более 200 выпускников программы стажировались за рубежом.



Справка



Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ успешно реализуется Министерством экономического развития РФ с 1998 года. В числе требований к участникам конкурсного отбора – высшее образование, общий стаж работы не менее 5 лет, в том числе на управленческой должности не менее 3 лет, участие в реализации проекта развития предприятия, возраст до 40 лет (предпочтительно), владение иностранным языком на уровне «могу объясняться».



Контакты ярославского регионального отделения комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ: тел. (4852) 40-09-08, 30-52-45, e-mail: antonovayan@region.adm.yar.ru.