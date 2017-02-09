​9 февраля в Правительстве Ярославской области прошла конференция, посвященная проведению в регионе всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». Участие в обсуждении вопросов безопасности дорожного движения приняли врио губернатора Дмитрий Миронов, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Нилов, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, представители общественности и страховых компаний.



Проект «Сложности перехода» реализуется в рамках поручений Президента России Владимира Путина, направленных на сокращение аварийности на дорогах.



– Уверен, что мероприятия, которые пройдут в рамках кампании «Сложности перехода», будут способствовать снижению количества ДТП и позволят уменьшить число пострадавших в них пешеходов, – сказал Дмитрий Миронов, приветствуя участников конференции. – В нашем регионе ведется большая работа по повышению безопасности дорожного движения, которая, безусловно, приносит свои результаты: снижается число погибших в ДТП. Но успокаиваться нельзя.



В Ярославской области пешеходы составляют около четверти всех жертв дорожно-транспортных происшествий. В 2016 году на территории региона произошло более 1,8 тысячи ДТП, в которых 220 человек погибли и почти две с половиной тысячи получили травмы.



Происшествия, в которых страдают пешеходы, случаются даже на переходах. В прошлом году зафиксировано 153 таких ДТП. Погибли 12 человек, 153 – получили травмы.



Дмитрий Миронов рассказал об итогах реализации областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2016 году. В частности, установлено семь светофорных объектов, смонтировано семь километров тросовых ограждений для разграничения транспортных потоков, установлены ограждения для безопасности пешеходов. 16 километров улично-дорожной сети обустроено стационарным освещением.



В планах на 2017 – 2018 годы – строительство и модернизация десятков светофорных объектов, устройство искусственных неровностей на опасных участках дорог, установка искусственного освещения.



– Но все эти меры не дадут должного эффекта, если не будут подкреплены ежедневной кропотливой пропагандистско-разъяснительной работой, в первую очередь – с детьми, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Сегодня в регионе создано 46 отрядов юных инспекторов движения и 8 кадетских классов, деятельность которых курируют сотрудники Госавтоинспекции. В этих отрядах занимаются более восьмисот детей и подростков. В условиях, приближенных к реальным, их учат грамотному поведению на дорогах, взаимодействию водителей и пешеходов.



Именно неумение водителей и пешеходов правильно взаимодействовать друг с другом, по мнению Виктора Нилова, сегодня является одной из главных причин аварийности. Для решения этой проблемы необходимо заниматься повышением культуры на дороге. Также начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ отметил важность наличия гражданской позиции у участников дорожного движения.



– Необходимо фиксировать нарушения с помощью фото и видеокамер, – сказал Виктор Нилов. – Наша задача – максимально вовлечь граждан в процесс обеспечения безопасности на дорогах. Вместе мы сможем навести порядок.



В рамках кампании «Сложности перехода» тематические акции будут проведены в детских садах, школах, вузах, крупных торговых центрах и на автозаправочных станциях.