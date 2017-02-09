​9 февраля в Правительстве области состоялась рабочая встреча главы региона Дмитрия Миронова с исполняющим обязанности мэра Ярославля Владимиром Слепцовым. В повестке – обсуждение ряда вопросов, связанных с благоустройством города. В том числе, речь шла и о проекте инициативного бюджетирования, значительная часть средств в рамках которого должна быть направлена на приведение в порядок парков, скверов и дворовых территорий.



- Столица областного центра, а теперь еще и «Золотого кольца» должна соответствовать своему статусу, - сказал Дмитрий Миронов. - Впереди у нас крупные события федерального масштаба: юбилей знаменитого туристического маршрута, чемпионат мира по футболу, 800- летие Александра Невского. И наша общая задача сделать город одним из самых красивых и комфортных, прежде всего для жителей региона и, конечно, привлекательным для туристов.



Дмитрий Миронов сообщил, что в текущем году продолжится реализация практики инициативного бюджетирования.



- Секрет успеха этой программы прежде всего в том, что он позволяет решать проблемы, по настоящему волнующие людей. Направлять бюджетные средства именно туда, где они действительно необходимы. Привлекать жителей области к решению актуальных вопросов, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - Поэтому, Владимир Витальевич, я прошу Вас, работать в тесном контакте с людьми.



Глава региона обратил внимание Владимира Слепцова на то, что необходимо выстроить работу с жителями таким образом, чтобы каждое их предложение было услышано. И. о. мэра Ярославля пообещал организовать процесс именно таким образом и рассказал, что уже неоднократно выезжал на встречи с жителями.



- Мы уже приняли множество заявок на благоустройство дворовых территорий. Я лично выезжал на встречи с жителями, обращались люди со своими предложениями и в письмах, - сказал Владимир Слепцов. – Мы сделаем все, чтобы реализовать задуманное. Ведь тогда люди поймут, их инициатива и активная гражданская позиция услышана и приводит к конкретным результатам.



Владимир Слепцов показал Дмитрию Миронову проекты некоторых дворовых территорий. В частности, двора, расположенного на лице Юности в Ленинском районе. Отсутствие пешеходных дорожек, освещения, плохое асфальтовое покрытие – все это делает некомфортным проживание людей. В этом году, согласно проекту, здесь появится детская площадка, парковка, будут установлены новые контейнеры, высажены деревья. Дмитрий Миронов одобрил проект, подчеркнув необходимость реализовать задуманное успешно и в сроки. Кроме того, глава региона обратил внимание Владимира Слепцова на важность работы и по решению других проблем.



- Я должен отметить, что за 4 месяца, которые Вы руководите мэрией – «налицо» позитивные перемены. Город стал чище, исчезают хаотично наставленные ларьки, незаконная реклама, - сказал Дмитрий Миронов. - Но вместе с тем остаётся ещё много нерешённых проблем. Это и неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, работа общественного транспорта, накопились вопросы к системе ремонта многоквартирных домов, не хватает инфраструктуры для развития массового спорта.



Владимир Слепцов отметил, что все обозначенные главой региона проблемы лягут в стратегию развития областного центра.