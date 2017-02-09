​Количество случаев незаконной рубки леса в 2017 году снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало результатом эффективной совместной работы инспекторов департамента лесного хозяйства области и сотрудников органов внутренних дел, организованной в рамках межведомственного взаимодействия. Объем незаконно срубленной в 2017 году древесины составил 90,9 кубических метра, это почти на 60% меньше, чем в 2016 году.



Непростая ситуация, связанная с нарушениями лесного законодательства, в настоящий момент находится на особом контроле. Не дать возможности виновным уйти от ответственности – одна из основных задач органов власти.



Так, Рыбинский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной рубке леса.



Согласно материалам дела, обвиняемый, являясь владельцем пилорамы, договорился с жителем Рыбинска, которому был выдано разрешение на заготовку древесины на определенной делянке. Однако вместо оговоренного количества деревьев на отведенном участке в Рыбинском районе, подсудимый вырубил значительно больше леса, чем было разрешено оформленными документами.



В результате пострадала часть леса, относящаяся к защитной территории. Ущерб от действий обвиняемого оценили в сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей.



В ходе следствия мужчина заключил досудебное соглашение. В связи с этим дело рассматривалось в суде в особом порядке. В итоге подсудимый был приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Справка



По объемам незаконной вырубки Ярославская область – на третьем месте в ЦФО. В прошлом году в регионе в результате контрольных мероприятий выявлено порядка 140 случаев. Ущерб составил около 70 миллионов рублей.



Ситуация сложная, поэтому врио губернатора Дмитрий Миронов держит ее на особом контроле. По его поручению пересматривается практика взаимодействия департамента лесного хозяйства с правоохранительными органами, усилен контроль за транспортировкой древесины.