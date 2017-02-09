​9 февраля заместитель председателя Правительства области Роман Колесов провел рабочее совещание по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рыбинского муниципального района с участием заместителя председателя Правительства области Валерия Холодова, главы района, глав поселений, руководителей управлений Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области.



Участники встречи обсудили актуальные вопросы распоряжения имущественным комплексом района. Одним из основных вопросов для муниципальных районов остается анализ использования земель с целью формирования инвестиционных площадок.



– Привлечение инвесторов сегодня является одним из обязательных условий экономического развития Ярославской области. Задача формирования инвестиционных площадок поставлена перед нами главой региона Дмитрием Мироновым, – отметил Роман Колесов. – Земля – это один из основных наших ресурсов, она не должна простаивать. Наша цель – заставить ее приносить пользу жителям региона.



В Рыбинском районе работа по подготовке предложений для инвесторов уже ведется.



– По результатам проведенного анализа нами была сформирована 21 инвестиционная площадка, – рассказала глава Рыбинского муниципального района Татьяна Смирнова. – Девять участков общей площадью 1,5 гектара предназначены для многоквартирного жилищного строительства. Три – общей площадью 21 гектар – могут быть использованы для объектов общественного назначения. И еще девять площадок общей площадью 367,2 гектара мы предлагаем для промышленного строительства.



Также на совещании были затронуты вопросы инвентаризации земель и невостребованных земельных долей. Поселения уже сейчас проводят работу по признанию права муниципальной собственности на 354 невостребованные земельные доли общей площадью 1928 гектара.



Участники встречи отметили значимость отображения земельных участков на едином геоинформационном ресурсе – Геопортале Ярославской области. На настоящий момент администрацией Рыбинского района размещены сведения о 516 земельных участках. В 2017 году планируется продолжение этой работы. В частности, будут внесены сведения об участках, свободных от прав третьих лиц, предполагаемых к выставлению на аукцион, включенных в перечень для бесплатного предоставления, из категории земель запаса.



Большое внимание было уделено и проблемам неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В Рыбинском районе их площадь превышает 50 гектаров. Причем больше половины из них – площадь пашни, из которой на данный момент эксплуатируется лишь около 19 гектаров. Значительные площади земель сельхозназначения закустарены и заболочены, это существенно затрудняет их вовлечение в оборот и увеличивает затраты. Так, для ввода в оборот 1 га пашни требуется в среднем 25 тысяч рублей.



Не менее важным, по мнению собравшихся, является выстраивание эффективных коммуникаций между органами власти и сельхозпроизводителями.



– Правительством области в 2017 году планируется выделение из средств областного бюджета порядка 47 миллионов рублей на поддержку сельскохозяйственной отрасли. Информацию об этих и иных мерах поддержки необходимо доводить не только до органов местного самоуправления, но и до сельхозтоваропроизводителей, – подчеркнул Валерий Холодов.



Справка



За 2016 год органами местного самоуправления района проведено 219 проверок использования земель сельскохозяйственного назначения, в результате которых выявлено 62 нарушения. В отношении собственников 25 неиспользуемых земельных участков материалы проверок направлены в управления Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области для привлечения виновных к административной ответственности.



В рамках работ по инвентаризации земель в 2016 году проверены и уточнены данные в отношении 4396 земельных участков.



Администрацией Рыбинского МР были заключены соглашения о взаимодействии с управлениями Росреестра и Россельхознадзора по осуществлению государственного и муниципального земельного контроля на территории района. Для достижения целей соглашений сторонами разрабатываются ежегодные планы проверок, организовываются совместные совещания, семинары, оказывается методическая помощь.