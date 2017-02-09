​Вопросы благоустройства территорий Ярославля в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 года обсудили сегодня на рабочей встрече в Правительстве региона. В совещании приняли участие заместители  председателя Правительства и представители мэрии города.

Подобные мероприятия, отметили участники заседания, планируется  провести  в 40 городах России – и в тех,  где будут проходить соревнования,  и в тех, где будут располагаться тренировочные базы.  Цель такой  работы – создание инфраструктуры для популяризации профессионального и массового  спорта. Этот масштабный проект реализуется в рамках федеральной программы по формированию качественной городской среды.

В дизайн-проектах благоустройства рассматриваются  четыре типа пространств: улица, площадь, набережная и  парк. По замыслу архитекторов, предпочтение будет отдаваться проектам, совмещающим хорошую пешеходную и транспортную доступность с возможностью организации  площадки для публичного просмотра футбольных матчей.

В качестве рабочих предложений для реализации проекта в  Ярославле рассматриваются такие территории, как  городской пляж, стадион «Спартаковец» и Которосльная набережная.

– При подготовке к Чемпионату мира по футболу, Ярославлю необходимо сделать  важный шаг в работе по формированию комфортной и качественной городской среды. Это позволит улучшить  имидж города как  столицы «Золотого Кольца России», а также  увеличить туристический поток. Какие именно объекты войдут в перечень  благоустройства в Ярославле – это сейчас обсуждается. Здесь важно учесть особенности Генплана, требования к охранной зоне ЮНЕСКО и другие параметры, – пояснил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. 

Дизайн-проекты общественных территорий для каждого города будут выполнены за счет средств федерального бюджета. Их разработкой занимается  АИЖК «КБ Стрелка». К работе будет привлечена одна из ярославских архитектурных организаций.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в семи городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ярославль станет  тренировочной базой для одной из команд-участниц самого зрелищного мирового первенства по футболу.

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вчера, 20:15
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