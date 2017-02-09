​Вопросы благоустройства территорий Ярославля в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 года обсудили сегодня на рабочей встрече в Правительстве региона. В совещании приняли участие заместители председателя Правительства и представители мэрии города.



Подобные мероприятия, отметили участники заседания, планируется провести в 40 городах России – и в тех, где будут проходить соревнования, и в тех, где будут располагаться тренировочные базы. Цель такой работы – создание инфраструктуры для популяризации профессионального и массового спорта. Этот масштабный проект реализуется в рамках федеральной программы по формированию качественной городской среды.



В дизайн-проектах благоустройства рассматриваются четыре типа пространств: улица, площадь, набережная и парк. По замыслу архитекторов, предпочтение будет отдаваться проектам, совмещающим хорошую пешеходную и транспортную доступность с возможностью организации площадки для публичного просмотра футбольных матчей.



В качестве рабочих предложений для реализации проекта в Ярославле рассматриваются такие территории, как городской пляж, стадион «Спартаковец» и Которосльная набережная.



– При подготовке к Чемпионату мира по футболу, Ярославлю необходимо сделать важный шаг в работе по формированию комфортной и качественной городской среды. Это позволит улучшить имидж города как столицы «Золотого Кольца России», а также увеличить туристический поток. Какие именно объекты войдут в перечень благоустройства в Ярославле – это сейчас обсуждается. Здесь важно учесть особенности Генплана, требования к охранной зоне ЮНЕСКО и другие параметры, – пояснил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



Дизайн-проекты общественных территорий для каждого города будут выполнены за счет средств федерального бюджета. Их разработкой занимается АИЖК «КБ Стрелка». К работе будет привлечена одна из ярославских архитектурных организаций.



Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в семи городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ярославль станет тренировочной базой для одной из команд-участниц самого зрелищного мирового первенства по футболу.