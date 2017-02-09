​9 февраля в Правительстве Ярославской области состоялось очередное совещание оргкомитета Х традиционного международного РОСТЕХ Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet – 2017, который возглавляет первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин. Были затронуты вопросы безопасности и медицинского обслуживания участников соревнований, транспортного обеспечения болельщиков, организации культурной программы и питания.



– Этот марафон очень важен. После того как Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финального этапа Кубка мира в Тюмени из-за допингового скандала, РОСТЕХ Деминский лыжный марафон стал крупнейшим стартом Международной федерации лыжного спорта FIS в России, – отметил Виктор Костин. – Кроме того, это перспективная площадка для развития событийного туризма в Ярославской области.



Особое внимание Виктор Костин уделил скорой медицинской помощи, которая будет дежурить во время марафона на стадионе и пунктах питания участников на трассе. Первоочередной задачей для организаторов он обозначил обеспечение квалифицированной помощи участникам на протяжении всей трассы. Наряду с навигацией по трассе марафона будут установлены таблички с номером для экстренной связи. Безопасность участников на всей дистанции будут обеспечивать представители органов правопорядка и волонтеры.



4 и 5 марта в рамках РОСТЕХ Деминского лыжного марафона пройдут гонки на дистанциях 50 км свободным стилем и 25 км классическим стилем, входящие в календарь международной серии лыжных марафонов Worldloppet, а также гонки для юношей и девушек на 5 и 10 км классическим стилем и беби-марафон для детей. Сейчас на базе СДЮСШОР №4 города Рыбинска проводится отбор мальчиков и девочек с 4 лет для участия в беби-марафоне на дистанции 1 км 5 марта. Все юные лыжники получат на финише памятные медали. В гонке примут участие дети чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр Алексея Петухова.



Одновременно с марафоном на главной площади центра лыжного спорта «Демино» стартует масштабная развлекательная программа для зрителей, болельщиков и гостей. Организаторы готовят традиционное нон-стоп-шоу на главной сцене с участием творческих коллективов области и города Рыбинска, ярмарку, семейные конкурсы, хоккей с мячом и фестиваль ухи «Рыбинские рыбы». Центр «Демино» планирует принять до 10 тысяч гостей во время марафонских выходных.



На сегодняшний день на РОСТЕХ Деминский лыжный марафон зарегистрировались участники из 55 регионов России и 18 стран мира. За три недели до марафона на основную гонку 50 км осталось всего 130 мест, достигнут лимит участников на гонку 25 км.