​Инспекторы департамента лесного хозяйства совместно с сотрудниками ГИБДД и ОБЭП УВД ЯО проводят совместные мероприятия по надзору за транспортировкой древесины на территории области. В рамках данной работы за прошедшую неделю было выявлено три факта нарушения транспортными средствами, перевозящими круглые лесоматериалы, общим объемом около 77 кубических метров.



В одном случае декларация о сделках с древесиной, указанная в сопроводительном документе, оказалась просроченной, а сопроводительный документ на транспортировку древесины был оформлен с нарушениями.



На окружной дороге по направлению на Углич были остановлены два транспортных средства, перевозивших круглые лесоматериалы, декларации о сделках с древесиной, указанные в сопроводительных документах, были оформлены на юридическое лицо, не являющееся собственником. Кроме того, были выявлены нарушения в оформлении сопроводительных документов на транспортировку древесины.



По всем указанным случаям составлены административные проколы, виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.



По площади лесного фонда Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО, по объемам незаконных вырубок – третье. В ноябре 2016 года глава региона Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя Правительства области Роману Колесову найти конкретные пути решения данной проблемы и обозначить основные векторы региональной лесной политики, а также поставил задачу пересмотреть практику взаимодействия департамента лесного хозяйства с правоохранительными органами и усилить контроль за транспортировкой древесины.



Справка



В соответствии с ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой.