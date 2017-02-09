​В рамках визита в Ростовский муниципальный район врио губернатора Дмитрий Миронов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, члены Правительства посетили недавно построенную поликлинику города Ростова. Они осмотрели новое здание. Гостям показали оборудованные в соответствии с современными требованиями помещения, рентгеновский и флюорографический аппараты, кабинеты эндоскопии и УЗИ.



– Мне очень приятно, что совместными усилиями мы достроили поликлинику, ввели ее в эксплуатацию, – сказал Дмитрий Миронов. – Люди могут получать медицинское обслуживание в условиях, отвечающих современным требованиям.



В поликлинике организована электронная запись на прием к врачу, работают инфоматы, запись через Интернет. Созданы комфортные условия для пациентов и врачей, организовано повышение квалификации медицинского персонала.



После осмотра поликлиники в свободной, неформальной обстановке Дмитрий Миронов пообщался с персоналом районной больницы.Главный врач ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» Наталья Овечкина отметила, что сегодня наиболее острая проблема больницы – нехватка кадров.



— Выпускники медуниверситета, к сожалению, сюда не едут, – посетовал молодой специалист терапевт Павел Родионов. – Хотя в Ростове созданы все условия для работы и профессионального развития.



Дмитрий Миронов сообщил, что вопрос кадрового обеспечения медучреждений, очень актуальный для многих районов, будет проработан с руководством Ярославского государственного медицинского университета.



– Ваша работа очень важная и непростая, – отметил Дмитрий Миронов. – И мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить вам достойные условия труда. Я считаю, что после решения кадрового вопроса ваша поликлиника может служить образцом для всей области.



Также главе региона рассказали про открывшийся в Поречье-Рыбном офис врача общей практики, поблагодарили за новые машины скорой помощи, которые были переданы району.



Справка



Новая поликлиника ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» построена в рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области на 2009 – 2015 годы», рассчитана на 600 посещений в смену. Введена в строй в октябре 2016-го, получена лицензия по основным врачебным специальностям, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности.



Функционируют регистратура, кабинет выписки льготных рецептов, кабинет оформления листков нетрудоспособности, работает врачебная комиссия. Ведут прием участковые терапевты, врачи-специалисты (невролог, офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, колопроктолог, дерматовенеролог, хирург, уролог, инфекционист, кардиолог), выполняются электрокардиографические исследования.