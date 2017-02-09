​10 февраля врио губернатора Дмитрий Миронов вместе с членами Правительства области находится с рабочим визитом в Ростовском муниципальном районе. Первым пунктом деловой программы стало посещение одного из ведущих предприятий – хлебозавода компании «Атрус».



Она включает в себя ряд производств: выпускает хлебобулочные и мясные изделия, квас, занимается пошивом одежды. Эта продукция представлена во многих субъектах страны. Однако, как отметил директор компании Таир Мирзоев, потенциал «Атруса» гораздо больше, чем имеющиеся рынки сбыта. Он попросил главу региона помочь в их расширении. Дмитрий Миронов пообещал содействие.



Сегодня на предприятиях компании «Атрус» трудятся порядка 2000 человек. Большое внимание руководство уделяет решению социальных вопросов. Ведется строительство жилья, сотрудникам выплачиваются материальная помощь, компенсации, доплаты на питание, на работу и с работы людей доставляют транспортом предприятия. Также ЗАО «Атрус» занимается благотворительностью: помогает детским домам, больницам, спортивным учреждениям.



СправкаЗАО «Атрус» основано 23 августа 1991 года. В 1992 году в состав компании вошла макаронная фабрика. В 1996-м – хлебозавод. Оба предприятия находились в стадии банкротства. Осенью 1998 года был приобретен мясокомбинат. В следующем году состоялось открытие швейного производства. В январе 2005-го в собственность компании перешел завод «Русский квас» по производству концентрата квасного сусла и растворимого цикория. Затем присоединилась типография. Весной 2012 года к организации добавился хлебозавод №2, расположенный в Ярославле.Успехи предприятия были многократно отмечены как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2005 году компания победила на международном форуме «Мясная индустрия», в 2008-м – в конкурсе «Лучший отечественный продукт Вооруженным силам России».