​Жители города Рыбинска Ярославской области вновь стали рекордсменами. Снежная крепость, сооруженная в январе в Дмитровском парке, официально внесена в Книгу Рекордов страны. Сооружение признано самой большой снежной крепостью в России, построенной без спецтехники. Длина стены из натурального снега составила 115,9 метров. В 2016 году жителям Рыбинска уже удалось войти в Книгу в номинации «Самая длинная снежная стена». Ее протяженность составляла 92 метра.



В строительстве крепости приняли участие порядка 120 человек. Необходимо было соорудить конструкцию высотой не ниже полутора метров, толщиной стен не менее 50 сантиметров, внешним периметром не меньше 100 метров. На ее возведение ушло больше шести часов.



– Мы привлекли жителей города к реализации этой интересной идеи, объединили людей и смогли установить новое достижение. Целый месяц ждали решения руководства «Книги рекордов России». Рады получить долгожданное подтверждение! В будущем планируем провести более крупное мероприятие – снежный фестиваль, куда пригласим жителей всех городов, – отметила организатор конкурса Надежда Крюкова.