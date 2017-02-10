​10 февраля врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с коллективом редакции газеты «Ростовский вестник». Журналисты угостили гостя ржаными пирогами, чаем из трав, выращенных в аптекарском огороде, и задали ему волнующие их вопросы. Главный среди них – судьба родного города, его перспективы.



– Ростов Великий – город с многовековой историей, – сказал Дмитрий Миронов. – Он входит в Золотое кольцо России, 50-летие которого мы отмечаем в этом году. Надо отнестись к этому очень серьезно – готовиться, развивать туристический потенциал. Для этого необходима активность малого и среднего бизнеса, новая инфраструктура. Чтобы турист приезжал в Ростов не на полтора-два часа, а оставался здесь на день и больше. Необходимо восстанавливать экспозицию Конюшенного двора, делать центр визитной карточкой города. Чтобы гости вспоминали, как прекрасно в Ростове, и возвращались вновь и вновь.



Главный редактор газеты Наталья Макарова поинтересовалась у губернатора, как сегодня складываются его отношения с Президентом России. Дмитрий Миронов отметил, что глава государства уделяет Ярославской области большое внимание, ценит вклад региона в развитие страны.



Много на встрече звучало личных вопросов, например: «Есть ли у вас правило?»



– Да, честно работать и внимательно относиться к людям, – ответил Дмитрий Миронов.



Глава региона также добавил, что для него очень важна командная работа, поэтому он стремится окружать себя людьми, которые не подведут. Отвечая на вопрос об отдыхе, Дмитрий Миронов сказал, что времени на него остается немного. Играет в хоккей – старается не пропускать тренировки с ветеранами «Локомотива», читает художественную литературу, бегает по утрам. В завершение встречи журналисты подарили главе региона изделие из ростовской финифти с изображением родного города. Дмитрий Миронов поблагодарил за интересную беседу и пообещал оформить подписку на «Ростовский вестник».



Встречи с редакциями муниципальных газет уже стали для главы региона традиционными. Каждый раз, отправляясь с рабочим визитом в один из районов области, Дмитрий Миронов старается встретиться с местными журналистами, услышать их мнение о существующих проблемах.