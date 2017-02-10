​Сегодня в ходе рабочей поездки в Ростовский муниципальный район глава региона Дмитрий Миронов посетил Успенский собор ансамбля Ростовского кремля и Конюшенный двор. В этом году на этих объектах историко-культурного наследия планируется проведение реставрационных работ.



Восстановление Успенского собора ведется с 2008 года. За это время выполнена реставрация глав, кровли и фасадов объекта. В этом году продолжится восстановление иконостаса.В Конюшенном дворе будут проведены отделочные работы для приспособления его к современному использованию, а также благоустройство территории.



Директор музея «Ростовский кремль» Наталья Каровская провела для гостей экскурсию и рассказала, что здесь планируется сделать музей русской дороги и реставрационные мастерские, а также организовывать праздники и выставки.



Однако вопрос газификации Конюшенного двора до сих пор до конца не решен. Начало этих работ затягивается на уровне административных согласований. Дмитрий Миронов пообещал помочь в решении проблемы.



Планируется, что в 2017 году на восстановление объектов историко-культурного наследия Ростова из федерального бюджета будет выделено более 110 миллионов рублей. Помимо Успенского собора и здания Конюшенного двора эти средства также пойдут на Богоявленский собор Авраамиева монастыря. Здесь будет проведен ремонт сводов, крыши, стен и фундамента.