|Сегодня в ходе рабочей поездки в Ростовский муниципальный район глава региона Дмитрий Миронов посетил Успенский собор ансамбля Ростовского кремля и Конюшенный двор. В этом году на этих объектах историко-культурного наследия планируется проведение реставрационных работ.
Восстановление Успенского собора ведется с 2008 года. За это время выполнена реставрация глав, кровли и фасадов объекта. В этом году продолжится восстановление иконостаса.В Конюшенном дворе будут проведены отделочные работы для приспособления его к современному использованию, а также благоустройство территории.
Директор музея «Ростовский кремль» Наталья Каровская провела для гостей экскурсию и рассказала, что здесь планируется сделать музей русской дороги и реставрационные мастерские, а также организовывать праздники и выставки.
Однако вопрос газификации Конюшенного двора до сих пор до конца не решен. Начало этих работ затягивается на уровне административных согласований. Дмитрий Миронов пообещал помочь в решении проблемы.
Планируется, что в 2017 году на восстановление объектов историко-культурного наследия Ростова из федерального бюджета будет выделено более 110 миллионов рублей. Помимо Успенского собора и здания Конюшенного двора эти средства также пойдут на Богоявленский собор Авраамиева монастыря. Здесь будет проведен ремонт сводов, крыши, стен и фундамента.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 15:30
18 просмотров
2017.02.10 Дмитрий Миронов призвал жителей региона сообщать о фактах незаконной рубки леса2017.02.10 Работы по газификации поселка Семибратово начнутся уже в этом году2017.02.10 Задолженность за работы по строительству в Ростове канализационного коллектора должна быть погашена до 1 апреля2017.02.10 Дмитрий Миронов передал юным спортсменам из Брейтово новый инвентарь для занятий2017.02.10 Дмитрий Миронов встретился с общественностью Ростовского района