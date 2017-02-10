​10 февраля на встрече главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Ростовского района, которая прошла при участии членов Правительства Ярославской области, прозвучал вопрос о перспективах проекта комплексной реабилитации озера Неро.



– Сегодня озеро в страшном состоянии. Еще пара-тройка лет, и оно умрет. Была программа, велись работы, но сейчас они остановлены. Что будет сделано для реабилитации озера? – спросила депутат городского совета и районной Думы, общественный помощник уполномоченного по правам человека в Ярославской области Ольга Гнатуш.



– Вопрос действительно очень серьезный, – согласился Дмитрий Миронов. – Работы приостановлены, так как по результатам проверок в прошлом году были выявлены отклонения от планов. Но программа будет продолжена. Мы восстановим озеро Неро, и оно будет радовать жителей района и туристов.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов, в рамках проверок проанализировано состояние водного объекта, работы, которые были проведены.



– Часть средств потрачена неэффективно, и некоторые работы сделаны для галочки, – сказал Роман Колесов. – Соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы.Он также добавил, что уже разработана конкретная дорожная карта реализации проекта.



Директор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов доложил, что вопрос дальнейшей реабилитации озера обсуждался 8 февраля в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Решено, что деньги на проект будут выделены, и он будет реализован.



– Первый этап работ касался очистки русел пяти рек и строительства карт намыва. Сейчас необходимы дополнительные исследования донных отложений, – сказал Юрий Фирсов. – Эти работы запланированы на 2017 год и будут проводиться с привлечением вузов региона. По их завершении будет проведена корректировка проекта.