​В мероприятии, посвященном обсуждению наиболее острых и важных проблем района, также приняли участие председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместители. Во вступительной речи врио губернатора отметил символичность выбранного для этой встречи места. Она была организована в помещениях знаменитого и уникального памятника архитектуры – Ростовского кремля.



– Именно в таких исторических и уникальных местах обостряется чувство ответственности за сохранность нашего культурного наследия, – сказал Дмитрий Миронов. – В этом направлении Правительство региона начало активную работу, и нам уже удалось добиться определенных результатов. В том числе и на реставрацию исторических памятников в 2017 году из федерального бюджета будет выделено более 220 миллионов рублей, часть этих средств будет направлена на объекты кремля. Ведь только сохраняя прошлое, возможно добиться успеха в будущем.



Дмитрий Миронов также напомнил, что в феврале завершается разработка комплексной программы социально-экономического развития области на ближайшие годы. Ее главная цель – добиться улучшения качества жизни жителей области. Глава региона отметил, что уже проделана огромная работа. Население также активно включилось в процесс. Лучшие предложения, пообещал Дмитрий Миронов, обязательно найдут отражение в программе. Сам документ будет представлен в марте.