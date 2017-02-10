​В центре дополнительного образования детей села Брейтово после ремонта открылся спортивный зал единоборств. Помещение располагается в здании бывшей начальной школы, которое осенью 2016 года было передано муниципальному образовательному учреждению. Спортивный зал был отремонтирован за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составил около 400 тысяч рублей. В декабре прошлого года во время визита врио губернатора Дмитрия Миронова в Брейтовский район его глава Андрей Перов обратился с просьбой оказать помощь в приобретении спортивного инвентаря для оснащения помещения.



Глава региона пообещал оперативно решить этот вопрос. В настоящее время в центр переданы гантели, канаты для лазанья, набивные и гимнастические мячи, мягкие мячи для большого тенниса, груши для отработки ударной техники, манекены, спортивные жгуты различной длины. Приобретена новая экипировка, в том числе кимоно для дзюдо и самбо, борцовки, защита для голени. Планируется установка шведской стенки.



– Мы очень признательны Дмитрию Миронову за такой быстрый отклик. До переезда дети занимались в подвальном помещении школы, теперь они будут тренироваться в достойных, комфортных условиях, – отметил Андрей Перов. – Мы уделяем большое внимание развитию спорта. Наши ребята выступают не только на областных и всероссийских, но и на международных соревнованиях. Это настоящий подарок для них!



В спортзале работают секции по различным видам единоборств: кудо, самбо, грэпплингу, джиу-джитсу. Занимаются около 40 ребят в возрасте от 6 до 17 лет.



Ремонт помещений в новом здании центра дополнительного образования детей будет продолжаться. Помимо спортзала планируется обустроить тренажерный и актовый залы, организовать станцию туризма и школу раннего развития.