​Вопрос завершения строительства в Ростове напорного канализационного коллектора был поднят на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью района. Коммунальные сети, которым уже больше полувека, находятся в ненадлежащем состоянии. Для решения этой проблемы в 2015 году в рамках ОЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» были начаты строительно-монтажные работы, однако их окончание оказалось под вопросом из-за проблем с финансированием.



– Задолженность на настоящий момент составляет порядка 22 миллионов рублей, и если область найдет эти деньги, то подрядчик обещает завершить работы в кратчайшие сроки, – сообщил заместитель главы администрации Ростовского муниципального района Ахмет Хализев. – Это важно для нас, потому что сети очень изношены, часто случаются прорывы, на некоторых участках труб латки стоят через каждый метр.



– Строительство канализационного коллектора – дело очень важное, – отметил Дмитрий Миронов. – Мы должны создавать для людей нормальные условия жизни и заботиться об экологии нашего региона. Без полноценной системы водоотведения решить эту задачу невозможно.



Заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин сообщил, что поправки, предполагающие увеличение ассигнований на эти цели, уже рассмотрены на заседании комитета областной Думы по бюджету. Вопрос будет окончательно решен на ближайшем заседании Думы, которое состоится 14 февраля. До 1 апреля задолженность должна быть погашена.