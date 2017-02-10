|В село Дмитриановское Ростовского района пришел природный газ. Здесь завершено строительство межпоселкового газопровода, и сегодня состоялась торжественная церемония пуска голубого топлива. В ней принял участие врио губернатора области Дмитрий Миронов.
– Запуск межпоселкового газопровода – давно ожидаемое жителями села событие, – сказал Дмитрий Миронов. – Совсем скоро природный газ поступит в каждый дом. У людей появится возможность организации автономного отопления.
Межпоселковый газопровод проложен в направлении Петровского через такие населенные пункты, как Деревни, Теханово, Никольское. Он построен в рамках региональной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Общая протяженность – 17 километров. В Дмитриановском 86 домов. До сих пор их отапливала мазутная котельная.
Тема газификации в этот день также поднималась на встрече главы региона с общественностью района. Перспективами подключения к сетям интересовались жители поселка Семибратово. Дмитрий Миронов ответил, что газификация поселений Ярославской области – важная и социально значимая задача, и Правительство региона будет решать ее планомерно.
– В ближайший понедельник на еженедельном оперативном совещании будет рассмотрена комплексная программа газификации области на ближайшие годы, – сказал Дмитрий Миронов. – Информация будет открытой, и каждый житель сможет узнать, когда и где планируется строительство газопроводов.
Как отметил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, это стало возможным благодаря произошедшей перезагрузке отношений с «Газпромом». Учитывая работу, которую региональное Правительство проводит для решения проблемы с накопившимся долгом, компания вновь повернулась лицом к Ярославской области. Подготовлена программа газификации региона на ближайшие годы. Поселок Семибратово в нее включен. Планируется, что работы начнутся уже в нынешнем году.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:45
20 просмотров
2017.02.10 Дмитрий Миронов призвал жителей региона сообщать о фактах незаконной рубки леса2017.02.10 Задолженность за работы по строительству в Ростове канализационного коллектора должна быть погашена до 1 апреля2017.02.10 Дмитрий Миронов передал юным спортсменам из Брейтово новый инвентарь для занятий2017.02.10 Дмитрий Миронов встретился с общественностью Ростовского района 2017.02.10 Дмитрий Миронов: «Реабилитация озера Неро будет продолжена»