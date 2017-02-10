|Вопрос незаконной рубки леса волнует ростовцев. Об этом на состоявшейся 10 февраля встрече с общественностью рассказала главе региона член Общественной палаты Ростовского района Ольга Баширова.
– Вырубаются в основном деревья ценных пород, места рубки не убираются. Многотонные лесовозы разрушают дороги, – пожаловалась она. – Хотелось бы знать, будет ли решен этот вопрос.
Дмитрий Миронов отметил, что ситуация с незаконными рубками в Ярославской области очень сложная. Вырубленные леса не восстанавливаются, экологии наносится непоправимый ущерб, поэтому принимаемые меры должны быть комплексными и жесткими.
– Мы обязаны сберечь наше природное наследие, наши леса, – подчеркнул глава региона.
Дмитрий Миронов отметил, что в борьбе с нарушителями лесного законодательства очень важна роль общественности.
– Я уверен, что в районе всех этих «черных лесорубов» знают, и прошу жителей сигнализировать о фактах незаконной рубки в правоохранительные органы. Реакция будет незамедлительной, – пообещал Дмитрий Миронов.
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вчера, 19:45
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