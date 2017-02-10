​Вопрос незаконной рубки леса волнует ростовцев. Об этом на состоявшейся 10 февраля встрече с общественностью рассказала главе региона член Общественной палаты Ростовского района Ольга Баширова.



– Вырубаются в основном деревья ценных пород, места рубки не убираются. Многотонные лесовозы разрушают дороги, – пожаловалась она. – Хотелось бы знать, будет ли решен этот вопрос.



Дмитрий Миронов отметил, что ситуация с незаконными рубками в Ярославской области очень сложная. Вырубленные леса не восстанавливаются, экологии наносится непоправимый ущерб, поэтому принимаемые меры должны быть комплексными и жесткими.



– Мы обязаны сберечь наше природное наследие, наши леса, – подчеркнул глава региона.



Дмитрий Миронов отметил, что в борьбе с нарушителями лесного законодательства очень важна роль общественности.



– Я уверен, что в районе всех этих «черных лесорубов» знают, и прошу жителей сигнализировать о фактах незаконной рубки в правоохранительные органы. Реакция будет незамедлительной, – пообещал Дмитрий Миронов.