​Уважаемые сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной системы!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – днем образования службы!



Высокий профессионализм, верность долгу и целеустремленность позволяют вам успешно выполнять возложенные на вас ответственные задачи, связанные с предупреждением и пресечением правонарушений в сфере оборота оружия.



Ваша повседневная деятельность играет важную роль в обеспечении общественного порядка в регионе, содействует успешному решению вопросов безопасности населения.



Опираясь на традиции и накопленный опыт, вы продолжаете добросовестно выполнять свои служебные обязанности в период реформирования органов внутренних дел.



Желаю вам успехов в вашем нелегком деле! Здоровья и счастья вам, вашим родным и близким!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов