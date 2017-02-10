​Уважаемые сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной системы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – днем образования службы!

Высокий профессионализм, верность долгу и целеустремленность позволяют вам успешно выполнять возложенные на вас ответственные задачи, связанные с предупреждением и пресечением правонарушений в сфере оборота оружия. 

Ваша повседневная деятельность играет важную роль в обеспечении общественного порядка в регионе, содействует успешному решению вопросов безопасности населения.

Опираясь на традиции и накопленный опыт, вы продолжаете добросовестно выполнять свои служебные обязанности в период реформирования органов внутренних дел.

Желаю вам успехов в вашем нелегком деле! Здоровья и счастья вам, вашим родным и близким! 

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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