|Уважаемые сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной системы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – днем образования службы!
Высокий профессионализм, верность долгу и целеустремленность позволяют вам успешно выполнять возложенные на вас ответственные задачи, связанные с предупреждением и пресечением правонарушений в сфере оборота оружия.
Ваша повседневная деятельность играет важную роль в обеспечении общественного порядка в регионе, содействует успешному решению вопросов безопасности населения.
Опираясь на традиции и накопленный опыт, вы продолжаете добросовестно выполнять свои служебные обязанности в период реформирования органов внутренних дел.
Желаю вам успехов в вашем нелегком деле! Здоровья и счастья вам, вашим родным и близким!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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