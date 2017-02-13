​Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и объединений предпринимателей региона. Темой встречи стало внедрение целевых моделей АСИ и улучшение показателей национального рейтинга инвестиционной привлекательности Ярославской области.



– Бизнес-сообщество нередко высказывает претензии в адрес ресурсных компаний. Вопросы вызывают и процесс взаимодействия при оформлении заявок на присоединение к инженерным сетям, и сроки выполнения заявок, – отметил Максим Авдеев. – Минимизация административных барьеров для предпринимателей – важное условие создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Поэтому мы должны выявить все слабые места в организационных процедурах и оптимизировать процессы. Для Правительства Ярославской области это направление работы крайне значимо. Будем последовательно и целенаправленно добиваться результата. Предприниматели должны получать реально качественные услуги.



На сегодняшний день Агентством стратегических инициатив разработаны три технологические модели присоединения: к электросетям, к сетям газоснабжения и к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения. В течение 2016 года отслеживался показатель эффективности процедур по одной из них – по подключению электроэнергии. В Ярославской области среднее время подключения составило 147 дней, тогда как лучший показатель по России – 60 дней. Разработанная АСИ целевая модель подключения к сетям мощностью не более 150 кВт подразумевает срок не более 90 дней.



Оценивая качество этих услуг, предприниматели и экспертная группа АСИ отмечают, что на этапе оформления заявки энергетики не разъясняют подробно информацию о двух вариантах оплаты и специфики применения каждого из них. В результате часто предприниматели выбирают невыгодный для себя вариант, а потом пытаются поменять его на альтернативный.



В числе проблем бизнес-сообщество и эксперты АСИ называют и длительный срок получения документов и разрешений на ордер для проведения земляных работ и предоставления самого ордера, и трату времени на заключение договора с энергосбытовой компанией.



– Как компании, работающие непосредственно на рынке, вы понимаете, где и какие проблемы возникают. Решить многие из них своими силами вы не сможете. Необходимо прорабатывать эти вопросы вместе с инвестиционным блоком Правительства, интегрировать усилия, – отметил и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Борис Тамаров.



Представители ресурсоснабжающих организаций выразили готовность к оптимизации своей работы. Однако попросили о встречном движении и со стороны органов власти. В частности, они предложили инвестблоку рассмотреть возможность разработки схем газификации населенных пунктов, выработать единый подход к решению земельного вопроса.



– Строительство газовых сетей ведется 1 – 2 года. На сами работы уходит 2 – 3 месяца. Остальное время – переписка и согласования с органами власти. По программе газификации в Ростове 4 года не можем оформить участок. Мы готовы ужимать сроки, но это дни. Мы же теряем годы, – сказал директор ООО «Ярославль Газ-Сервис» Алексей Пилясов.



По итогам совещания инвестиционный блок рекомендовал ресурсоснабжающим организациям усовершенствовать договоры с заказчиками в части сроков подключения и сдачи объектов в эксплуатацию без удорожания стоимости услуг. В числе общих направлений дальнейшей работы – снижение административных барьеров при процедурах согласования документов, проектов и актов на подключение к сетям.



– Также важно назначить в органах местного самоуправления лиц, ответственных за решение вопросов подключения к инфраструктуре. На уровне региона целесообразно создать координационный штаб по взаимодействию всех участников процесса: исполнительной власти, предпринимателей и снабжающих организаций. Это позволит оперативно решать системные и частные проблемы, – резюмировал Максим Авдеев.