​В село Дмитриановское Ростовского района пришел природный газ. Здесь завершено строительство межпоселкового газопровода, и сегодня состоялась торжественная церемония пуска голубого топлива. В ней принял участие врио губернатора области Дмитрий Миронов.



– Запуск межпоселкового газопровода – давно ожидаемое жителями села событие, – сказал Дмитрий Миронов. – Совсем скоро природный газ поступит в каждый дом. У людей появится возможность организации автономного отопления.



Межпоселковый газопровод проложен в направлении Петровского через такие населенные пункты, как Деревни, Теханово, Никольское. Он построен в рамках региональной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Общая протяженность – 17 километров. В Дмитриановском 86 домов. До сих пор их отапливала мазутная котельная.



Тема газификации в этот день также поднималась на встрече главы региона с общественностью района. Перспективами подключения к сетям интересовались жители сел Семибратовского сельского поселения. Дмитрий Миронов ответил, что газификация поселений Ярославской области – важная и социально значимая задача, и Правительство региона будет решать ее планомерно.



– В ближайший понедельник на еженедельном оперативном совещании будет рассмотрена комплексная программа газификации области на ближайшие годы, – сказал Дмитрий Миронов. – Информация будет открытой, и каждый житель сможет узнать, когда и где планируется строительство газопроводов.



Как отметил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, это стало возможным благодаря произошедшей перезагрузке отношений с «Газпромом». Учитывая работу, которую региональное Правительство проводит для решения проблемы с накопившимся долгом, компания вновь повернулась лицом к Ярославской области. Подготовлена программа газификации региона на ближайшие годы.