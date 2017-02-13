​Реализован очередной этап инвестпроекта по строительству в Ярославской области нового фармацевтического завода. Инвестором выступает международный фармацевтический холдинг Besins Healthcare.



13 февраля в Правительстве региона был подписан договор купли-продажи земельного участка под строительство предприятия между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» – региональным офисом компании.



– Это будет не просто новое предприятие, это совершенно новая компетенция в сфере медицинских технологий. Безусловно, строительство, а затем открытие завода станет еще одним импульсом в процессе развития подготовки кадров для нашей фармацевтической промышленности, – сказал первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин.



Большую значимость проекта для региона также отметил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



– Темпы выполнения мероприятий по реализации проекта – подтверждение эффективности работы АО «Корпорация развития Ярославской области», – отметил Максим Авдеев. – Холдинг Besins Healthcare стал шестым резидентом ярославского фармацевтического кластера, региональным налогоплательщиком и работодателем, развивающим один из стратегических секторов экономики региона. Сегодня ярославский фармкластер является одной из самых больших отраслевых агломераций предприятий данного профиля в России. Общий объем инвестиций в его развитие уже превысил 27 миллиардов рублей.



Участок расположен в индустриальном парке «Новоселки». Строительство планируется начать в 2017 году, производство – в 2019-м. Новый завод будет выпускать полный цикл препарата «Утрожестан», который входит в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств. Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей.



– Выбор производственной площадки осуществлялся совместно с инвестором, – рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Ярославской области» Александр Гончаров. – Все процедуры по передаче прав на участок проведены в предельно короткие сроки. Корпорация развития Ярославской области, выступая «единым окном» для инвесторов, как внутренних, так и внешних, курирует проект на всех этапах. Мы готовы оперативно реагировать на любые вопросы и оказывать все необходимое содействие в реализации проекта.



– В перечне обязательств Корпорации развития не только передача прав на земельный участок, но и предоставление технической возможности подключения ко всей инженерной инфраструктуре: электричеству, газу, водоснабжению. Это позволит быстро завершить этап проектирования и начать строительство в кратчайшие сроки, – добавила генеральный директор ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» Ольга Волкова.



Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и компанией Besins Healthcare было заключено 24 ноября 2016 года. От лица сторон документ подписали глава региона Дмитрий Миронов и владелец компании Антуан Безен. Следующим этапом создания производства стала регистрация в Ярославле в декабре 2016 года юридического лица – ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус».



Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева отметила особую значимость этого проекта для нашей страны: «Этот лекарственный препарат поможет усиливать позиции России именно в области демографии. Минздрав всегда приветствует инвесторов, которые вкладывают деньги в здравоохранение. Это делает доступным и качественным лекарственное обеспечение нашего населения, а значит – доступным и качественным процесс оказания медицинской помощи».



Справка



Besins Healthcare – международная компания, основанная более 130 лет назад, работающая более чем в 100 странах мира, имеющая штаб-квартиру в Монако и производственные контракты в Азии, Европе и Америке. За последнее время компания приобрела прочную репутацию в разработке и производстве инновационных лекарств для лечения заболеваний в области акушерства, бесплодия и гинекологии, а также андрогенного дефицита.