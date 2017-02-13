​В Ярославской области в течение ближайших 5 лет планируется построить более 550 километров новых газораспределительных сетей. Программа газификации региона была представлена сегодня на оперативном совещании у врио губернатора Дмитрия Миронова.



Глава региона отметил, что возобновление инвестиционных проектов «Газпрома» стало возможным благодаря проведенной Правительством области работе по стабилизации ситуации.



– Отношения с «Газпромом» у нас до недавнего времени были очень напряженными, – сказал Дмитрий Миронов. – Все знают, что долг Ярославской области за газ уже превысил шесть с половиной миллиардов рублей. В связи с этим все инвестиционные программы «Газпрома» два года назад были свернуты. Но поскольку Правительство области в последние месяцы провело значительную работу по стабилизации ситуации, произошла своего рода «перезагрузка» отношений. «Газпром» пошел на переговоры о реструктуризации образовавшейся в прошлые годы просроченной задолженности.



Дмитрий Миронов добавил, что руководство региона взяло на себя обязательство погасить долг в течение пяти лет, при этом своевременно вносить все текущие платежи. Встреча врио губернатора с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым, на которой были достигнуты соответствующие договоренности, состоялась в середине прошлой недели. Создание в Ярославской области единого информационно-расчетного центра, жесткий контроль перевода всех платежей напрямую ресурсоснабжающим организациям в этой связи, по мнению главы региона, приобретают особенно важное значение.



Представляя программу газификации региона до 2021 года, заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко отметил, что на ее реализацию компания направит порядка 2 миллиардов рублей.



На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 75%. При этом город газифицирован на 90%, село – на 32%. В текущем году запланировано строительство межпоселковых газопроводов в Ярославском, Рыбинском, Мышкинском, Ростовском и Переславском районах. Протяженность новых газопроводов составит более 190 км.



В Переславском районе предусмотрено проведение газа к селу Купанскому. Здесь больше 700 домов, проживают порядка 1,5 тысячи человек. В Ростовском районе сети будут проложены от поселка Семибратово к селам Татищев Погост и Марково. Их протяженность составит почти 20 км. В этом же районе появится еще одна ветка. Она пройдет от Петровского через деревню Коленово, села Караш и Итларь.



В Рыбинском и Мышкинском районах от санатория «Черная речка» коммуникации с голубым топливом протянутся до села Охотино. В Ярославском районе будут газифицированы поселок Козьмодемьянск, а также Курба и деревня Иванищево.



Кроме того, в 2017 году запланированы работы по проектированию газопроводов еще в семи муниципальных районах. В их числе – Брейтовский.



– Это единственный муниципальный район, в котором нет природного газа совсем. Я посетил его в рамках одной из первых поездок, и на встрече с жителями звучала просьба о газификации, – сказал Дмитрий Миронов. – В этой связи была достигнута договоренность о том, что в 2017 – 2018 годах будут завершены проектно-монтажные работы на газопроводе. И первый газ в Брейтовский район придет в 2019 году. А в 2021-м согласно плану будет завершена газификация всего района.



По словам Виталия Ткаченко, всего здесь планируется построить 160 километров сетей.



– Основной газопровод будет пущен вдоль берега водохранилища с ответвлением на соседние близлежащие села, – отметил Виталий Ткаченко. – Это достаточно масштабная работа. Ее результатом станет газификация 1874 домовладений, 14 котельных будут переведены на газ.



В завершение Дмитрий Миронов обратил внимание глав районов, в которых будет реализовываться программа, на необходимость обеспечения готовности своих территорий к проведению работ.



О газификации Ярославской области/ В PowerPoint



Справка



На сегодняшний день уровень газификации Ярославской области составляет 75,7% (90,5% – город, 32,4% – село). Более 50% населенных пунктов газифицировано в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Борисоглебском, Ростовском, Гаврилов-Ямском районах. Сложнее ситуация обстоит в Переславском и Большесельском районах. Здесь газифицировано менее 30% домостроений. Уровень газификации Брейтовского района составляет ноль процентов.