​24 февраля гостей Главной Масленицы страны ожидает катание на масленичном поезде. Традиционная забава будет воспроизведена в Ярославле впервые за долгие годы.



В состав масленичного поезда войдут 15 нарядных саней, запряженных лошадьми. С 11 до 14 часов он будет курсировать по территории Подзеленья.



– Как столица Золотого кольца России Ярославль бережно хранит традиции старины, – сказал заместитель директора регионального департамента туризма – начальник отдела продвижения туристского продукта Андрей Жаров. – В этом году мы возрождаем обычай праздничных катаний на масленичном поезде – весело, шумно, ярко. Мы надеемся, что поезд станет одной из популярных забав и еще одним брендом ярославской Масленицы.



В традициях празднования масленичный поезд – обычно карнавальный выезд. В Ярославле нередко он устраивался в виде вереницы саней. На передних возвышалась фигура соломенной Масленицы. Мог он иметь и другой вид: в одну большую повозку запрягались одна за другой десять лошадей. На каждой сидел вершник в разорванной одежде, выпачканный сажей, с кнутом или метлой в руках. Везде, где только можно, повязывались коровьи колокольчики и разные погремушки.



Обычно маршрут поезда в Ярославле пролегал по Духовской улице (ныне Республиканская). Открывали выезд, как правило, губернатор и высокопоставленные гости. Участие в этом мероприятии считалось престижным.



В Ярославской губернии на сани поезда нередко ставили лодку, в которой накрывали стол или разыгрывали сценки на потеху публике.



Масленичный поезд как карнавальный элемент празднования имеет для Ярославля особенное значение. Автором первого масленичного маскарадного поезда был основатель русского театра Федор Волков. Процессия состояла из 200 огромных колесниц, запряженных волами. Демонстрировались живые картины, выступали хоры и оркестры.



Со временем идея трансформировалась: нашлось место и праздничным катаниям, где люди хвастались нарядами, лошадьми, упряжками. Таким образом, масленичный поезд являлся яркой смесью народного и светского мероприятий – впрочем, как и вся ярославская Масленица.