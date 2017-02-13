​13 февраля на оперативном совещании в Правительстве области, которое провел врио губернатора Дмитрий Миронов, был рассмотрен ход подготовки предложений в федеральный проект под рабочим названием «Чистая Волга».



Дмитрий Миронов отметил, что Ярославская область первой заговорила о необходимости комплексного подхода к очистке Волги, понимая, что усилиями только одного региона вопрос не решить. Идея получила поддержку как у глав субъектов РФ, так и на федеральном уровне.



– Для нас эта тема особенно актуальна, поскольку практически все очистные сооружения физически изношены более чем на 75 процентов. Соответственно, люди получают питьевую воду ненадлежащего качества, – сказал Дмитрий Миронов. – Эта проблема копилась годами, и решить ее одномоментно не удастся. Все это понимают. Требуется комплексный подход.



В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрабатывает паспорт проекта, ведет сбор и анализ информации, предоставляемой регионами. В зоне внимания – сведения об источниках и причинах загрязнения Волги, перечень реализуемых и перспективных мероприятий, предложения по сохранению реки.



Как доложил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов, работа с Минприроды по выработке концептуального подхода к экологической реабилитации реки Волги началась еще в прошлом году. Для определения конкретных предложений в министерстве создана рабочая группа с участием всех субъектов Федерации, по территории которых протекает Волга.



30 процентов мероприятий проекта планируется по линии жилищно-коммунального хозяйства, 70 процентов – по линии экологии. Предусмотрены строительство и модернизация очистных сооружений ЖКХ и предприятий, сокращение ливневого стока, обустройство водоохранных зон, очистка дна от затонувших судов, мусора, воспроизводство водных биологических ресурсов, экологическая реабилитация, ликвидация накопленного вреда окружающей среде и другие направления. Кроме того, планируется развитие волонтерства, добровольчества, экологического просвещения населения.



Предложения региона должны быть внесены в паспорт проекта до 25 апреля. Затем предстоит их защита в Правительстве РФ, по итогам которого будут определены возможности финансирования работ в рамках федеральных программ.