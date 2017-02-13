​Перспективы МАУ «Ярославский зоопарк» сегодня обсуждались на рабочем совещании с участием заместителя председателя Правительства области Романа Колесова и представителей регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.



– В Год экологии планируется расширять экспозицию и территорию зоопарка, а также развивать его социальный потенциал, – подчеркнул Роман Колесов. – В частности, в ближайшее время мы проработаем возможности создания на его территории центра по реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями и демонстративно-образовательного туристического комплекса.



Ряд мероприятий по развитию зоопарка также будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Ярославлем, предусматривающего взаимодействие в области охраны окружающей среды, которое подписано в этом году.