|Сегодня представители Московского архитектурного института прибыли в Ярославль, чтобы обследовать состояние одного из главных храмов региона – церкви Ильи Пророка, а также обсудить подходы к реставрации памятников деревянного зодчества.
– Бережное отношение к культурному наследию – одна из основных задач, которую ставит врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Безусловно, восстановление таких памятников историко-архитектурного наследия требует большой научной работы, – подчеркнул первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.
В ходе обследования представители Московского архитектурного института вместе с ярославскими специалистами провели наружный осмотр памятника, сделали замеры влажности и температуры внутри здания.
– Храм Ильи Пророка уникален. Без него невозможно представить русскую православную культуру. Поэтому мы сразу откликнулись на приглашение руководства региона провести обследование этого объекта, – рассказал директор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский. – Предварительный осмотр показал: состояние церкви не критическое. Однако мы должны понимать, что необходимо сделать сегодня, чтобы сохранить памятник еще на долгие годы.
Последние ремонтно-реставрационные работы в церкви Ильи Пророка проводились в 2008 – 2010 годах. За это время была сделана реставрация элементов стенной живописи храма, усиление фундаментов, выполнен ремонт кровли и фасада здания.
В настоящее время, по мнению ярославских экспертов, необходима ревизия ливневой канализации, плановый мониторинг деформационных процессов в здании, проведение обследования для дальнейшей организации кондиционирования помещений храма. Также нужно выполнить исследование состояния красочного слоя стенной живописи, но это, по мнению московских специалистов, вопрос более дальней перспективы.
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вчера, 18:00
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