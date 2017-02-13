​13 февраля на еженедельном оперативном совещании глава региона Дмитрий Миронов отметил результаты Большесельского муниципального района в реализации программы «Обустроим область к юбилею!».



В ее рамках проведен комплексный ремонт дворов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, установлено более 20 детских площадок, отремонтированы дома культуры в Большом Селе и поселках Варегово и Миглино. Порядка 14 миллионов рублей направлено на ремонт дорог, около 6 миллионов – на обустройство спортплощадок.



Кроме того, глава региона высоко оценил результаты района в развитии АПК: Большесельский МР стал победителем областного соревнования в агропромышленном комплексе за 2016 год.



– Большесельский район у нас является преимущественно сельским, и потому ему свойственны все характерные для такого рода территорий проблемы. Не могу не остановиться еще на одной серьезной проблеме – введения в оборот земель сельхозназначения, – сказал Дмитрий Миронов. – Значительные площади таких земель не используются во всех районах области, о чем я вновь напоминаю главам. Но в Большесельском районе этот вопрос стоит наиболее остро.



Площадь пашни в Ярославской области – свыше 720 тысяч гектаров, однако используется немногим более 300 тысяч. План по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на следующий год – 40 тысяч гектаров.



Глава района Владимир Лубенин подтвердил наличие проблемы и пообещал, что в этом году площади пашни будут увеличены в соответствии с планом, утвержденным Правительством области.



Говоря о результатах 2016 года, он рассказал о завершения строительства птицефабрики на территории района на 70 тысяч кур, 58500 яиц в сутки, реконструкции животноводческой фермы ООО «Колос» с увеличением поголовья крупного рогатого скота до 600 единиц.



Также Владимир Лубенин отметил, что Большое Село остро нуждается в реконструкции очистных сооружений. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, ориентировочная стоимость работ – 170 миллионов рублей.



Кроме того, на заседании была рассмотрена ситуация с дошкольным образованием. За 2016 год его доступность в районе увеличилась на 5% и составила 70%. Дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. В очереди – 51 ребенок в возрасте от 1,5 до 3 лет.