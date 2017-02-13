|Перспективы МАУ «Ярославский зоопарк» сегодня обсуждались на рабочем совещании с участием заместителя председателя Правительства области Романа Колесова и представителей регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.
– В Год экологии планируется расширять экспозицию и территорию зоопарка, а также развивать его социальный потенциал, – подчеркнул Роман Колесов. – В частности, в ближайшее время мы проработаем варианты создания на его территории центра по реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями и демонстративно-образовательного туристического комплекса.
Ряд мероприятий по развитию зоопарка также будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Ярославлем, предусматривающего взаимодействие в области охраны окружающей среды, которое подписано в этом году.
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вчера, 19:30
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