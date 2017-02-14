​В дни масленичных гуляний ярославские музеи предложат гостям интерактивные программы на любой вкус и возраст. Об этом сегодня рассказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева.



– Главные музеи Ярославской области подготовили увлекательные и яркие программы. Посетители смогут узнать много интересного, например, о масленичных обрядах, поучаствовать в праздничных забавах, – отметила Марина Васильева. – Особенно важно то, что в этом году наши музеи включились в общую программу масленичной недели.



17 февраля в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике для школьников пройдет программа «Масленица честная, да проказница большая!». 20 – 24 февраля в музее-усадьбе «Ботик Петра I» гостей ждут разудалый хоровод, уличные народные потехи и светские развлечения в великолепном зале «Ротонда», горячие блины с яблочным вареньем и ароматный чай.



С 21 по 25 февраля музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» предлагает посетителям образовательную театрализованную программу «Как на масленой неделе». 23 – 24 февраля в культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника для маленьких гостей состоятся веселые интерактивные кукольные спектакли. Также гости могут сделать своими руками обрядовую куклу, птицу-веснянку и сплести поясок.



В Прощеное воскресенье, 26 февраля, большая программа запланирована в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Для гостей подготовлены веселые конкурсы, шумные забавы и задорные частушки, а также мастер-класс по колокольному звону. Кроме того, в этот день будет работать ремесленная ярмарка.



Марина Васильева напомнила, что в праздничные дни будет действовать карта гостя. В период с 21 по 22 февраля она дает право на 50-процентную скидку при посещении ряда экспозиций и выставок в государственных музеях Ярославской области. Более подробную информацию об акции можно узнать на портале «Главная Масленица страны» (http://maslenica.info) и на сайтах музеев.



Напомним, масленичные гулянья развернутся с 19 по 26 февраля. В этом году фестиваль будет принципиально отличаться от предыдущих. Основная идея – реконструкция народных традиций празднования масленичной недели. Ежедневно на фестивале – веселые забавы и яркие зрелища: широкая ярмарка, концерты, выступления скоморохов и циркачей, кулачные бои и хмельная душепарка.



24 февраля гостей Главной Масленицы страны ожидает катание на масленичном поезде. Традиционная забава будет воспроизведена в Ярославле впервые за долгие годы. В состав масленичного поезда войдут 15 нарядных саней, запряженных лошадьми. С 11 до 14 часов он будет курсировать по территории Подзеленья.



Старт Главной Масленице страны будет дан 19 февраля на Советской площади. Фестиваль откроется праздничным концертом с участием творческих коллективов региона и широкой ярмаркой. В уютных домиках-шале можно будет приобрести всевозможные угощения: пироги, шашлыки, леденцы, пряники и, конечно же, широчайший ассортимент блинов, а также сувениры и продукцию ярославских мастеров.



Любителей активного отдыха на Советской площади ждет бесплатный ледовый каток, где в течение масленичной недели пройдут развлекательные программы, мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Не останется забытой и излюбленная русская забава – кулачный бой.



Завершатся гулянья традиционным сожжением масленичной куклы на Даманском острове.