|14 февраля на заседании Ярославской областной Думы депутаты большинством голосов поддержали назначение старшего советника юстиции Дмитрия Попова на должность прокурора региона. Ранее поддержку кандидату выразил врио губернатора Дмитрий Миронов.
Представление о назначении Попова направил в Думу генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Депутатскому корпусу кандидата представил заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский.
– Дмитрий Геннадьевич обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, проявляет оперативность при решении практических вопросов прокурорского контроля, умело нацеливает подчиненных на фактическое устранение нарушений, добивается конкретных результатов в работе, – отметил Владимир Малиновский.
Выдвижение Дмитрия Попова на должность прокурора поддержал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко:
– Правительство Ярославской области уверено, что профессиональный опыт и высокая квалификация Дмитрия Геннадьевича позволят ему максимально эффективно работать в новой должности на благо нашего региона.
Ранее Попов возглавлял управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере в Генпрокуратуре Российской Федерации. На посту прокурора Ярославской области он сменит Юрия Верховцева.
– Я понимаю всю ответственность, которая будут на меня возложена, – сказал Дмитрий Попов. – Успешное решение задач, поставленных руководством страны, во многом будет зависеть от обеспечения законности и правопорядка в регионе. Для этого потребуется напряженная, целенаправленная и слаженная работа всех органов государственной власти.
После согласования в Ярославской областной Думе кандидатура Дмитрий Попова будет представлена Президенту РФ. Назначение на должность прокурора региона осуществляется указом главы государства.
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вчера, 14:30
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