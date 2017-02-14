​14 февраля на очередном заседании Ярославской областной Думы депутаты большинством голосов поддержали изменения в бюджет, предложенные главой региона Дмитрием Мироновым.



Поправки связаны с увеличением доходов региональной казны за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Межбюджетный трансферт со стороны федерации составил около 3,6 миллиарда рублей.



– Правительство региона максимально активно работает в направлении привлечения средств из федерального бюджета. Такую задачу нам поставил врио губернатора Дмитрий Миронов, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента финансов Илья Баланин. – Эта работа уже приносит результаты. Депутаты сегодня одобрили поправки больше чем на 3,5 миллиарда рублей. Значительная сумма – 700 миллионов – будет направлена на сферу АПК: на увеличение субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей. Больше 600 миллионов предназначено на ремонт и содержание дорог. В частности, могу сказать, что только в Ярославле на данные средства будет отремонтировано 27 улиц.



Кроме того, основные поступления федеральных средств планируются:



– на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 278,4 миллиона рублей;



– на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет – 267,8 миллиона рублей;



– на благоустройство населенных пунктов – 197,2 миллиона рублей;



– на приобретение льготных медикаментов – 187 миллионов рублей;



– на реализацию проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе» – 82,1 миллиона рублей;



– на приобретение оборудования для детского технопарка – 57,1 миллиона рублей;



– на поддержку молодых семей в приобретении (строительстве) жилья – 57 миллионов рублей;



– на строительство и реконструкцию объектов спорта – 50 миллионов рублей;



– на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 35,3 миллиона рублей.



Также в 2017 году предусмотрено выделение дотаций из федерального бюджета в сумме 925,6 миллиона рублей.



– Как уже известно, в этом году в области запускается новый проект по инициативному бюджетированию – программа, принятие основных решений по выбору социальных объектов для строительства или ремонта в рамках которой остается за жителями, – напомнил Илья Баланин. – Благоустройство дворовых территорий, ремонт учреждений культуры – на эти работы тоже будут направлены дополнительные средства.



Илья Баланин также отметил, что объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в настоящее время уже выше уровня 2016 года почти на 800 миллионов рублей.