|Предприятия Ярославской области приняли участие в международном форуме «Продэкспо» в Москве. Наш регион представляли ЗАО «Атрус», ООО «Молочные продукты», ООО «Ярмолпрод», ООО «Угличская птицефабрика» и ООО «Собрание».
На выставке были достигнуты предварительные договоренности с крупными торговыми сетями и предприятиями из других регионов на поставку ярославской продукции.
В рамках мероприятия также состоялось подведение итогов конкурса «Лучший продукт – 2017». ООО «Молочные продукты» награждено серебряной и бронзовой медалями. Также почетную медаль за вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности получил генеральный директор предприятия Андрей Иванников.
Форум «Продэкспо» является крупнейшим в России и Восточной Европе. Это самое авторитетное ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков, включая алкоголь. В течение более чем 20 лет оно определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.
Продвигая на российский рынок качественные продукты питания, «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни в стране.
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вчера, 15:00
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