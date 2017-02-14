​14 февраля на заседании Ярославской Думы были утверждены корректировки в областной бюджет 2017 года. В нем предусмотрено выделение 430 миллионов рублей на уборку и текущее содержание дорог Ярославля.



– Ранее по этой статье городу выделялось 130 миллионов рублей. В прошлом году Ярославль официально стал столицей Золотого кольца, и в том числе поэтому мы решили беспрецедентно увеличить объем средств на уборку областного центра, – сообщил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко. – Кроме того, появилась возможность перекинуть около 160 миллионов рублей с расчета за проект Карабулинской развязки.



По словам Виталия Ткаченко, данная субсидия носит разовый характер и рассчитана только на 2017 год.



– В настоящее время руководство города взяло на себя обязательство достроить за счет собственных средств два детских сада. У них сейчас нет финансирования на дорожную деятельность. И если бы мы не оказали помощь, то город был бы завален снегом! – подчеркнул Виталий Ткаченко.



Часть средств в рамках выделяемой субсидии в объеме 80 миллионов рублей заложена на обеспечение вывоза снега с улиц.