​14 февраля заместитель председателя Правительства области Роман Колесов провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Правительства региона Валерия Холодова, главы Ярославского МР Татьяны Хохловой, глав поселений района, руководителей управлений Росреестра и Россельхознадзора региона.



На мероприятии обсудили актуальные вопросы в сфере распоряжения имущественным комплексом района, использования земель сельскохозяйственного назначения, подвели итоги приватизации муниципального имущества за 2016 год. Также были рассмотрены меры поддержки сельхозтоваропроизводителей и мероприятия по муниципальному земельному контролю и государственному земельному надзору.



В Ярославском районе площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 120 тысяч га. Из них площадь сельскохозяйственных угодий – 84,8 тысячи га, из которой 5 тысяч га не используется по целевому назначению.



По словам Татьяны Хохловой, регулярно проводятся выездные проверки юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.



В 2016 году органами местного самоуправления района проведено 103 проверки использования земель сельхозназначения, выявлено 43 нарушения. В отношении собственников 33 неиспользуемых земельных участков материалы проверок направлены в управление Росреестра по Ярославской области для привлечения виновных к административной ответственности.



– Необходимо активизировать взаимодействие в рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора между органами местного самоуправления и территориальными управлениями Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области, – отметил Роман Колесов. – Повышение качества проводимых проверок – одна из основных задач, которую мы ставим перед органами местного самоуправления на краткосрочную перспективу.



Кроме того, на совещании обсудили вопросы государственной поддержки. Валерий Холодов подчеркнул, что изменения в этой сфере происходят регулярно и информацию о них необходимо доводить до всех сельхозтоваропроизводителей.



– Меры государственной поддержки не будут оказываться сельхозтоваропроизводителям, имеющим задолженности перед государственными фондами и налоговыми структурами, – отметил Валерий Холодов. – В регионе какую-либо задолженность имеют практически 50 процентов предприятий, необходимо, чтобы они погасили ее к началу следующего года. Тогда меры господдержки будут оказаны.