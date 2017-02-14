14 февраля врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в запуске новой технологической линии на Ярославском заводе порошковых красок. С ее вводом существующие производственные мощности увеличены на 20 процентов. – Запуск нового цеха – очередной шаг в развитии лакокрасочного кластера в регионе, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославский завод порошковых красок является сегодня лидером отрасли. Вы успешно решаете задачу импортозамещения, используете собственные разработки. Для нас также крайне важно, что ваше производство соответствует жестким экологическим стандартам. Открытие нового цеха позволит предприятию усилить свои позиции на рынке, создать новые рабочие места.



Ярославский завод порошковых красок основан в декабре 2002 года компанией «Русские краски». В апреле 2004 года были запущены две промышленные линии общей мощностью до 2000 тонн порошковой краски в год. В настоящее время на заводе шесть линий. Численность работников – 140 человек.



– Мы благодарны руководству региона за то внимание, которое сегодня уделяется развитию промышленности и привлечению инвестиций в Ярославскую область, – сказал председатель совета директоров объединения «Русские краски» Яков Якушев. – Запуск этой линии для нас очень значимое событие. Ежегодно мы увеличиваем объем производства порошковых красок на 20 процентов. В прошлом году выпущено 4,6 тысячи тонн. По этому показателю наше предприятие второе в России.



Объем продаж ЯЗПК в прошлом году составил 1,3 миллиарда рублей, сумма налогов и страховых взносов – около 100 миллионов.



Производительность новой линии – до 600 кг в час. Для ее обслуживания дополнительно будет создано 12 новых рабочих мест.



Вместе с Яковом Якушевым и генеральным директором ЯЗПК Сергеем Котовым Дмитрий Миронов осмотрел лабораторию новых материалов и испытательную лабораторию завода. Главе региона продемонстрировали оборудование, на котором изготавливаются и испытываются новые образцы красок.



География поставок продукции завода – 54 региона России, а также республики Беларусь и Казахстан. Наиболее крупные потребители: ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «АЗ «Урал» «Группы ГАЗ», ЗАО «ТМК НГС», ООО «КИФАТО-МК», ООО «ИЭК «Металл-пласт».