​В 2018 году у школы №43 города Ярославля появится современная пристройка, которая позволит оптимизировать учебный процесс. В адресную инвестиционную программу объект вошел благодаря принятым 14 февраля на очередном заседании Ярославской областной Думы изменениям в областной бюджет 2017 года.



Региональному Правительству удалось привлечь из федерального бюджета безвозмездных поступлений около 3,6 миллиарда рублей. Средства в том числе будут направлены на реализацию программы строительства школ. Федерация в рамках софинансирования выделила Ярославской области 118 миллионов рублей на завершение строительства школы в Туношне. Это позволило высвободить деньги, заложенные по данным статьям в областном бюджете.



– Федерация таким образом стимулирует нас строить новые общеобразовательные учебные учреждения. Нам компенсировали 70 процентов средств, заложенных на школу в Туношне. Условия программы таковы, что эту компенсацию мы должны перенаправить на новое строительство, – отметил первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. – На пристройку к 43-й школе была в полном объеме готова документация, поэтому мы приняли решение строить ее. Сдадим – получим компенсацию, пойдем в новое строительство по такому же принципу. У нас есть проблемы в Рыбинске, в микрорайоне Сокол в Ярославле.



Общий объем финансирования возведения пристройки составит около 120 миллионов рублей. Планируется реализовать проект к 1 сентября 2018 года.