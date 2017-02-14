​14 февраля на заседании комиссии Общественной палаты Ярославской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий обсудили проблему обеспечения качественной питьевой водой населения сельских территорий региона. В заседании приняли участие председатель Общественной палаты Сергей Березкин, представители органов исполнительной власти, управления Роспотребнадзора по Ярославской области, общества изобретателей и рационализаторов.



– Проблема чистой воды волнует сегодня каждого жителя области, – отметил председатель комиссии Григорий Лугузинский. – В ходе многолетней урбанизации региона пострадали прежде всего сельские территории, где качество воды влияет не только на благополучие человека и его здоровье, но и на производимую сельскохозяйственную продукцию. В конце прошлого года стартовала губернаторская программа «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы», и, я надеюсь, мы, как общественники, сможем внести посильный вклад в ее реализацию.



По словам представителя Роспотребнадзора Юлии Пономаренко, обеспечение водой на сельских территориях осуществляется из артезианских источников и общих колодцев. При этом 28% водопроводов и 45% колодцев в области не соответствует требованиям санитарных норм. В ряде муниципальных районов содержание железа, бора, аммиака и прочих веществ в несколько раз превышает допустимые нормы. Кроме того, органы местного самоуправления не контролируют геодезические показатели территории и зоны санитарной охраны при выборе места установки колодцев. Почти повсеместно не соблюдаются сроки капитального и текущего ремонта оборудования.



Положение усугубляется тем, что 416-й Федеральный закон о водоснабжении и водоотведении не реализуется в полной мере, поскольку органы местного самоуправления, получая от Роспотребнадзора уведомления об устранении выявленных недостатков, не принимают должных мер: не направляют технические задания юридическим лицам для их устранения, как это предписывает закон.



Обсудив ситуацию, участники заседания пришли к выводу, что существует необходимость в усилении взаимодействия между органами исполнительной власти области, местного самоуправления и надзорными ведомствами. Общественная палата готова оказывать содействие в организации межведомственного взаимодействия.



Пример позитивной роли общественности в обеспечении качественной питьевой водой целого района области привела первый заместитель главы администрации Некрасовского МР Ольга Манафова. Она рассказала о строительстве в районе водоочистного комплекса с применением инновационных технологий, в частности шунгитных фильтров, которые устраняют примеси железа в воде. Технология была изобретена членами Ярославской областной общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, руководителем которой является Юрий Иванов, а сама идея реализована в Некрасовском районе организацией «Родники России».



По итогам обсуждения комиссией подготовлены рекомендации в адрес Правительства области, органов местного самоуправления и других заинтересованных участников.