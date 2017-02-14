​14 февраля врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с членами экспертной группы «Промышленность». Глава региона поблагодарил их за работу по подготовке предложений в программу стратегического развития Ярославской области «10 точек роста».



– Мы с вами вышли на финишную прямую в разработке комплексной программы развития Ярославской области. Основная ее цель – добиться улучшения качества жизни ярославцев, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Промышленный сектор – системообразующий элемент экономики Ярославской области. На его долю приходится треть валового регионального продукта (ВРП). В нем занято около 30 процентов трудоспособного населения области. Мы должны максимально использовать наши конкурентные преимущества, мощный научно-технический и образовательный потенциал, создавать современную технологическую базу, обеспечить сбалансированную структуру промышленности.



Основным докладчиком выступил руководитель группы президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Сергей Кузенев. Он отметил, что результатом работы стал многостраничный труд. В документе, в частности, отражен позитивный опыт региона по созданию кластеров, получивший высокую оценку экспертов. Для предприятий деятельность в рамках отраслевой агломерации открывает дополнительные возможности получения господдержки. В качестве перспективных названы кластеры бизнес-аутсорсинга, логистики и транспорта, агропромышленного комплекса и другие.



Особое внимание также было уделено вопросу подготовки кадров, важности развития дуального образования, совершенствования существующей системы обучения специалистов в вузах. Дмитрий Миронов рассказал, что на прошлой неделе поддержал проект экспертной группы «Образование» – «Школа будущих профессий». В ее основе также лежит практикоориентированность обучения.



– Приятно, что эксперты разных групп одинаково видят цели и задачи подготовки кадров для ярославской промышленности, – добавил глава региона. Сергей Кузенев подчеркнул, что, хотя подготовка предложений в стратегию развития региона завершена, эксперты продолжат работу над актуальными для ярославской промышленности вопросами.



– Сегодняшняя встреча показала: у нас с вами во многом общее понимание задач, – подвел итог Дмитрий Миронов. – Это модернизация промышленного комплекса, работа над повышением инвестиционной привлекательности региона, развитие экспортного потенциала наших предприятий. Правительство области видит перспективы ярославской промышленности в локализации производства, импортозамещении, производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Будем работать вместе!