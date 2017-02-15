​Стартовал проект по подбору кадров для инвестиционного блока региона «Социальный лифт». Программа направлена на выявление перспективных молодых специалистов и создание им условий для работы. Организаторы – Правительство Ярославской области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ассоциация выпускников президентской программы.



Первыми участниками программы стали студенты экономического факультета ЯрГУ им. Демидова. Их знания и навыки оценивало руководство инвестиционного блока во главе с заместителем председателя Правительства Ярославской области Максимом Авдеевым. Студентам были предложены бизнес-задачи, групповые кейсы, тестирование. Также ребята высказывали идеи по позиционированию Ярославского региона на российской и международной арене. По результатам работы лучшие из лучших получат возможность войти в состав молодежного кадрового резерва Правительства области.



– В настоящее время в Правительстве региона создан и активно работает инвестиционный блок, в сферу ответственности которого входит взаимодействие с бизнес-сообществом, предприятиями, привлечение и реализация различных проектов и улучшение инвестиционного климата, – сказал Максим Авдеев. – Это огромная организационная работа, требующая высокой квалификации, крепких профессиональных знаний, умения ориентироваться в ситуации. Сегодня мы ищем перспективные кадры на профильном факультете одного из лучших вузов России. И будет правильно, если по окончании университета они смогут использовать свой интеллектуальный потенциал на благо Ярославского региона.



Максим Авдеев отметил, что в регионе уже действует ряд программ профильной подготовки кадров для различных предприятий. В результате бизнес получает подготовленных специалистов, а выпускники вузов – гарантированные рабочие места. Однако сегодня не менее важно обеспечить квалифицированными кадрами и структуры органов исполнительной власти.



– Мы ищем креативных, умных, компетентных людей, которые смогут работать в команде и двигаться к общей цели, – сказала советник заместителя председателя Правительства Ярославской области Галина Пенягина. – Я приятно удивлена энтузиазмом студентов, впечатлена и идеями, которые они высказывали. Это неплохой потенциал, который может и должен усилить команду инвестиционного блока органов исполнительной власти региона.