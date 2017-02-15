​Промышленность Тутаевского муниципального района показывает хорошую производственную динамику. По итогам 2016 года наблюдается рост отгруженной продукции на 37,4%. Увеличились штатная численность сотрудников и размер заработной платы. Об этом на совещании, проведенном инвестблоком Правительства области в режиме видео-конференц-связи, сообщил врио главы Тутаевского района Дмитрий Юнусов.



– В целом прошедший год для промышленности района оказался вполне успешным. Но ситуация на предприятиях разная. В плюсе, например, градообразующее предприятие Тутаева – моторный завод. Но у ряда организаций есть проблемы, – отметил Дмитрий Юнусов.



В числе таковых – НПЗ им. Д.И. Менделеева. Благодаря содействию Правительства Ярославской области предприятие готовится возобновить работу. Запуск производства запланирован на июнь. Сейчас уже погашена задолженность по заработной плате, в ближайшее время сотрудники получат заработок за декабрь и январь.



Одним из острых вопросов остается реализация природоохранных мер. Средства на проведение антипаводковых мероприятий выделены. Однако в актуальной повестке остается утилизация кислогудронных прудов.



– Корпорация развития Ярославской области прорабатывает различные варианты разрешения ситуации. В том числе рассматривается возможность превратить этот объект в инвестпроект, – отметила советник заместителя председателя Правительства Ярославской области Галина Пенягина.



Многие предприятия Тутаевского района демонстрируют хорошие результаты. Они готовы инвестировать в научные разработки, расширять производство и ассортимент выпускаемой продукции. Среди таковых – Тутаевский моторный завод. Предприятие увеличило размер заработной платы и планирует на этот год рост объемов производства и выручки. Кроме того, в рамках программы импортозамещения ТМЗ готовит к выпуску новый продукт – линейку лифтовых лебедок.



– В настоящее время завершаются испытания опытной партии продукции. Мы надеемся, что инвестблок Правительства региона поможет нам внедрить новый продукт на рынок, – отметил генеральный директор ОАО «Тутаевский моторный завод» Виталий Грибанов.